Это не диверсанты: в Полтаве окрашивают маячки на пешеходных переходах

Это не диверсанты: в Полтаве окрашивают маячки на пешеходных переходах

В Полтаве действует военное положение, позволяющее применять оружие в отношении мародеров.

В Полтаве людей просят не паниковать, если в городе увидят коммунальщиков, которые окрашивают маячки, светящиеся в ночное время на пешеходных переходах. Это делается для того, чтобы убрать лишний свет.

Об этом сообщил мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram.

"Сейчас по городу ездят коммунальные службы и закрашивают маячки, светящие в ночное время на пешеходных переходах. Это делается для того, чтобы убрать лишний свет. Пожалуйста, полтавчане, имейте в виду, что это не диверсанты, а наши работники-коммунальщики", – призвал Александр Мамай людей.

Кроме того, Мамай предупредил мародеров, в случае если они попытаются ворваться в квартиры людей, против них разрешено применять оружие.

"Позаботьтесь о своих стариках, помогите им. Мы знаем, что многие люди покинули город и квартиры стоят пустые. Поэтому обращаюсь к мародерам и криминальным элементам. У нас введено военное положение, которое позволяет применять оружие в отношении мародеров. Полтавцы, если вы заметили мародеров за "работой", сообщайте работникам полиции или мне в соцсетях", — подчеркнул мэр Полтавы.