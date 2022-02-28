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Это не диверсанты: в Полтаве окрашивают маячки на пешеходных переходах

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Это не диверсанты: в Полтаве окрашивают маячки на пешеходных переходах

УНІАН

В Полтаве действует военное положение, позволяющее применять оружие в отношении мародеров.

В Полтаве людей просят не паниковать, если в городе увидят коммунальщиков, которые окрашивают маячки, светящиеся в ночное время на пешеходных переходах. Это делается для того, чтобы убрать лишний свет.

Об этом сообщил мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram.

"Сейчас по городу ездят коммунальные службы и закрашивают маячки, светящие в ночное время на пешеходных переходах. Это делается для того, чтобы убрать лишний свет. Пожалуйста, полтавчане, имейте в виду, что это не диверсанты, а наши работники-коммунальщики", – призвал Александр Мамай людей.

Кроме того, Мамай предупредил мародеров, в случае если они попытаются ворваться в квартиры людей, против них разрешено применять оружие.

"Позаботьтесь о своих стариках, помогите им. Мы знаем, что многие люди покинули город и квартиры стоят пустые. Поэтому обращаюсь к мародерам и криминальным элементам. У нас введено военное положение, которое позволяет применять оружие в отношении мародеров. Полтавцы, если вы заметили мародеров за "работой", сообщайте работникам полиции или мне в соцсетях", — подчеркнул мэр Полтавы.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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