"Это не кадры Мордора из "Властелина колец", а российский обстрел Бахмута": как оккупанты уничтожают город

Видео уничтоженного города, больше похожего на самые страшные представления об аде, публикуют рашистские пропагандисты.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Россияне так уничтожили и продолжают обстеливать Бахмут, что город уже напоминает кадры из фэнтезийного фильма, а именно Мордор – страну, которая была обителю зла.

"Это не кадры Мордора из "Властелина колец", а российский обстрел Бахмута. Не хватает слов, чтобы выразить все, что приходит в голову при просмотре этих кадров", — отметил Геращенко.

Напомним, во фронтовом Бахмуте без раненых, или даже погибших гражданских, не проходят ни сутки. Снаряды летят с восточного и южного направлений, по всему Бахмуту. Разрывы после выстрелов вражеских танков, из гаубиц и минометов раздаются и в городских окрестностях и в самом центре города почти непрерывно, независимо от времени суток. Только накануне в Бахмуте рашисты убили двух гражданских. Днем ранее, во время разборки завалов после ракетного удара, по разрушенной многоэтажке оккупанты ударили второй раз из артиллерии. Тогда погиб один из местных спасателей.

В Бахмите не осталось ничего из коммунальных выгод. Местные говорят, что у них нет света, воды, связи, а обстрелы – постоянные.

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