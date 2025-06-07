"Это не какая игра": Зеленский о новом ударе по Харькову

Удар по Харькову 7 июня

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Число пострадавших в Харькове в результате удара КАБами сегодня вечером, 7 июня, возросло до 40 человек. Еще один человек погиб.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях.

«Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе — рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это длится уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза», — сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что речь идет «не о какой-то игре», намекая на скандальное сравнение Трампа.

«Каждый день мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру», — заявил он.

В своем видеообращении Зеленский добавил, что россияне уже все сутки лупят по Харькову.

«Минувшей ночью по Харькову был массирован удар дронов, теперь — авиабомбы. Десятки человек в сутки пострадали. К сожалению, есть погибшие», — сказал он.

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Зеленский убежден, что это — не ответные удары на операцию «Паутина» в РФ.

«И кто бы что ни говорил, это российские удары не „ответ“, а на уничтожение. Полного уничтожения жизни — они хотят этого. И во всех городах и селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, — это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное», — подытожил он.

Напомним, что вечером, 7 июня, российские войска снова атаковали Харьков, применив управляемые авиабомбы (КАБ).

Минувшей ночью Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. Погибли три мирных жителя.

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