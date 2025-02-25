"Это не катастрофа": министр единства сообщил, сколько украинцев вернется из-за границы после войны

После того, как Украина примет меры безопасности, когда безопасность в стране станет стабильной, в страну должны вернуться 30% беженцев.

Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев, передает " Экономическая правда ".

"Мы ожидаем, что 30% украинцев вернутся, что они очень серьезно рассмотрят возвращение", – заявил Чернышев.

Также в Министерстве национального единства Украины заявили, что большая часть украинцев уже не вернется.

"Они решили остаться там, где они есть. Это не катастрофа. Это надо признать", — добавил Чернышев.

По его словам, правительство сейчас разрабатывает некоторые практические модели, которые будут поощрять возвращение украинцев.

"Мы рассчитываем, что это произойдет в этом году", – отметил Чернышев.

Как сказал министр, Украина ежегодно теряет 300 тысяч человек по причинам, не связанным с войной. А для послевоенного восстановления и удвоения ВВП Украины за 10 лет нужно будет привлечь от 3,1 до 4,2 млн репатриантов и иммигрантов.

Напомним, стало известно, что молодые мужчины массово планируют выезд из Украины. Больше всего о переезде за границу говорят в Закарпатье, в Черновицкой области и Киеве.