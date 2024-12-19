"Это – не конец": Сенцов о будущем Украины и сроках окончания войны

Украинский режиссер, экс-узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов поделился мнениями, чего стоит ожидать украинцам дальше и сколько еще будет продолжаться война.

Об этом он сказал в разговоре с ветераншей и волнтеркой Марией Берлинской.

"Во первых, у наших людей нет долгой памяти, кто что говорил (о войне – Ред.) раньше. Память быстра. Они живут здесь и сейчас, поэтому ищут, кто бы им новый рассказал сказку – про "два- три недели" или о F-16. Люди хотят простых быстрых решений", – заметил военный.

Сенцов считает, что война будет продолжаться. Режиссер припомнил, как в начале полномасштабной войны у него брали интервью.

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"Я ответил, что это (война с РФ – Ред.) на два-три года. Меня тогда чуть ли не сумасшедшим назвали. И вот уже почти три года, а конца не видно. И когда я говорю, что она может продолжаться и 10 лет и больше, поэтому к этому надо готовиться – все говорят, что это конец. Это не конец, у нас нет другого выбора, как бороться", – сказал военный.

Он призвал украинцев осознать, что война с Россией – надолго, и нет другого выбора, как сопротивляться.

"Просто нужно это принять. Это нужно было принять еще в 2014 году, или хотя бы в 2022 году. Это еще не поздно сделать и в 2024 году. До сих пор большинство общества не хочет принять, что эта война надолго, что эта война на истребление и нужно делать все для того, чтобы мы победили. Мобилизация всех ресурсов страны, всего населения. Лозунги, что все будут служить в армии. Мы должны стать обороняющейся военной страной, иначе Украина просто не выживет", – подытожил Олег Сенцов.

Ранее Сенцов ответил, может ли быть украинская победа без освобождения Крыма.

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