Это не контрнаступление — военный обозреватель о ситуации с Покровском
Высадка украинских спецназовцев в Покровске, которую некоторые медиа назвали «контрнаступлением», действительно является частью нескольких локальных тактических операций.
Высадка нескольких групп украинских спецназовцев в Покровске – это не контрнаступление, а серия тактических операций, направленных на зачистку отдельных позиций. Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .
«Кто серьезно думает, что высадка десятка спецназовцев на одну из позиций, которую нужно зачистить, — это контрнаступление? Это даже не тактический уровень действий. Это субтактический уровень», – отметил Мирошников.
По его словам, речь идет о смелых действиях, но они не являются масштабной наступательной операцией.
«Происходящее в Покровске — это проведение одновременно нескольких десятков тактических операций, направленных на зачистку хотя бы половины города», — пояснил обозреватель.
Он также подчеркнул, что враг еще не закрепился в городе, кроме южных окраин.
«А пока не закрепился – шансы на зачистку растут», – подытожил Мирошников.
Напомним, ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин приказал российским войскам захватить Покровск до 15 ноября . Эту «победу» он хочет показать россиянам и Западу.
В отчете Института изучения войны говорится, что на 2 ноября российские войска активизировали наступление в Покровске , однако украинские силы осуществляют контратаки, в частности провели успешную воздушно-штурмовую операцию.