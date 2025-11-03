Это не контрнаступление — военный обозреватель о ситуации с Покровском

Покровск / © Getty Images

Реклама

Высадка нескольких групп украинских спецназовцев в Покровске – это не контрнаступление, а серия тактических операций, направленных на зачистку отдельных позиций. Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .

«Кто серьезно думает, что высадка десятка спецназовцев на одну из позиций, которую нужно зачистить, — это контрнаступление? Это даже не тактический уровень действий. Это субтактический уровень», – отметил Мирошников.

По его словам, речь идет о смелых действиях, но они не являются масштабной наступательной операцией.

«Происходящее в Покровске — это проведение одновременно нескольких десятков тактических операций, направленных на зачистку хотя бы половины города», — пояснил обозреватель.

Он также подчеркнул, что враг еще не закрепился в городе, кроме южных окраин.

«А пока не закрепился – шансы на зачистку растут», – подытожил Мирошников.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Путин приказал российским войскам захватить Покровск до 15 ноября . Эту «победу» он хочет показать россиянам и Западу.

В отчете Института изучения войны говорится, что на 2 ноября российские войска активизировали наступление в Покровске , однако украинские силы осуществляют контратаки, в частности провели успешную воздушно-штурмовую операцию.