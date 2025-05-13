"Это не наша работа": в ТЦК рассказали, почему не должны ловить ухилянцев

ТЦК / © ТСН.ua

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В территориальных центрах комплектования подчеркивают: задержание уклонян не входит в функционал военных.

Об этом заявил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в интервью hromadske.

Как все должно работать? Человек получает повестку, приходит в ТЦК и идет в армию», — говорит Истомин.

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Он подчеркивает, что согласно положению ТЦК является «органом военного управления, обеспечивающим выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности, военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации».

В этом контексте основной функцией ТЦК должна быть документационная и административная работа. Например, составление протоколов об административной ответственности или ведении учета.

Однако, как признает спикер, в реальности все работает по-другому. Из-за нарушения гражданами мобилизационного законодательства, военные вынуждены самостоятельно выявлять и доставлять уклоняющихся от службы лиц.

«В нормальной системе граждане сами должны придерживаться закона, а не ждать, пока придут сильные ребята из ТЦК», — говорит Истомин.

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И добавляет: «Возможно, стоит менять не людей в ТЦК, а реальность».

Напомним, в Харькове произошел конфликт во время мобилизационных мер: во время проверки документов работник ТЦК ударил кулаком в живот парня.

Также в социальных сетях распространяется видео с комментарием мужчины о якобы избиении его военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки.

А 7 мая, в Хмельницком, в помещении территориального центра комплектования мужчина выпрыгнул из окна второго этажа.

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