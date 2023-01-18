"Это не несчастный случай": Зеленский прокомментировал падение вертолета в Броварах

В Украине больше нет несчастных случаев, все это – результат войны, говорит глава государства.

Война проходит не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Поэтому в нашей стране больше нету несчастных случаев, все они так или иначе являются результатом войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай — это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это — результат войны. Все, что происходит", — сказал он.

Трагедия в Броварах

Читайте также: