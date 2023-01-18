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"Это не несчастный случай": Зеленский прокомментировал падение вертолета в Броварах

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
4467
Время на прочтение
1 мин
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"Это не несчастный случай": Зеленский прокомментировал падение вертолета в Броварах

Фото: Офис президента Украины

В Украине больше нет несчастных случаев, все это – результат войны, говорит глава государства.

Война проходит не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Поэтому в нашей стране больше нету несчастных случаев, все они так или иначе являются результатом войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай — это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это — результат войны. Все, что происходит", — сказал он.

Трагедия в Броварах

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Дата публикации
Просмотры
4467
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