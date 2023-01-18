"Это не несчастный случай": Зеленский прокомментировал падение вертолета в Броварах

В Украине больше нет несчастных случаев, все это – результат войны, говорит глава государства.
Война проходит не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Поэтому в нашей стране больше нету несчастных случаев, все они так или иначе являются результатом войны.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и общества, это не несчастный случай — это война. Война не только на поле боя, у нее есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это — результат войны. Все, что происходит", — сказал он.
Трагедия в Броварах
- В среду утром, 18 января, в Броварах под Киевом рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет.
- В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них — 1 ребенок.
- В частности, погибло руководство МВД: министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Они летели в Харьков.
- СБУ начала производство по падению вертолета в Броварах. В настоящее время рассматривается несколько версий.
- Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что расследование трагедии займет некоторое время и призвал избегать теорий авиакатастрофы и спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов.
- Впрочем, некоторые эксперты уже высказали свои версии трагедии.
Читайте также: