"Это не о партнерах": Зеленский прокомментировал обнародованные случаи коррупции в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал случаи коррупции в Украине и заявил, что они не связаны ни с военной, ни с какой-либо другой помощью стран-партнеров.

Об этом Зеленский в интервью CNN.

"Все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и т.д. Это другие дела, это не о партнерах ", – ответил Зеленский на комментарий журналиста CNN относительно выявления случаев коррупции в Украине."

Относительно изменений по этому вопросу и предотвращению коррупции Зеленский ответил прямо.

"У меня нет другого выбора. Здесь у меня нет альтернативы, и я ее не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с какими-либо коррумпированными людьми, а даже с мнениями об этом", — заявил президент.

Напомним, между тем стало известно, что близкое окружение заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы владеет рядом солнечных электростанций в Запорожской области, несмотря на то, что они уже давно находятся на оккупированных территориях.

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