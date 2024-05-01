Это не первое покушение: Прокудин рассказал детали и о других попытках его убить

Раньше Прокудина пытались убить и артиллерией, и дронами.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что узнал о подготовке покушения на него от главы СБУ Василия Малюка. Этот случай в апреле – не первая попытка убить Прокудина.

Об этом глава Херсонской ОВА рассказал в интервью LIGA.net.

Напомним, 13 апреля Малюк сообщил, что СБУ предотвратила покушение на Прокудина. Так, 10 апреля в Херсонской области был задержан местный житель, который вместе со спецслужбами РФ пытался организовать это преступление. Россияне запустили дрон, а местный житель следил и корректировал огонь по автомобилю.

Прокудин сообщил, что знал об этом. Главе ОВА давали слушать записи переговоров, в которых говорилось именно о его авто.

"Сделали некоторые меры и своевременно посадили этот дрон. СБУ задержала вероятного помощника россиян. Предварительно он уже наводил оккупантов на другие объекты раньше. Там до 10 эпизодов есть, где он корректирует огонь", — рассказал глава Херсонщины.

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Он отметил, что это не первая попытка покушения: раньше Прокудина пытались убить и артиллерией, и дронами.

"Думаю, и это было не последнее покушение. Все живут в таких условиях – под прицелом. Я могу просто идти по улице – и "прилет", – добавил глава военной администрации.

Он также сообщил, что с ним выходили на связь российские оккупанты, пытавшиеся угрожать.

"Они писали в соцсетях. Знакомые в прошлом люди выходили на меня и говорили, "что сейчас мы придем". Пытались угрожать. Не один раз такое было. Но я не беру трубку и не вступаю в переписки", — рассказал Прокудин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Покушение на голову Херсонской ОВА. Прокудин прокомментировал событие

К слову, в апреле полиция Польши арестовала мужчину, собиравшего информацию для ГРУ России с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского.

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