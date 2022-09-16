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"Это не показывают российские пропагандисты": как учатся дети в оккупированном Мариуполе (видео)

"Это не показывают российские пропагандисты": как учатся дети в оккупированном Мариуполе (видео)

Дата публикации
Просмотры
1977
Время на прочтение
1 мин
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"Это не показывают российские пропагандисты": как учатся дети в оккупированном Мариуполе (видео)

скриншот с видео

В оккупированном Мариуполе уроки для школьников проводят в коридорах, а не в классах.

Более того, детям из разных классов приходится тесниться в одном помещении и пытаться слушать своего учителя, а не еще нескольких, которые также преподают свой предмет всего в нескольких метрах от них.

Об этом рассказали в Мариупольском городском совете и отметили, что оккупанты никому не показывают, как на самом деле происходит "восстановленный" учебный процесс в городе.

"За кадром! Именно так выглядит учебный процесс в оккупированном Мариуполе. Дети учатся не в классах, а прямо в коридорах. Это не показывают российские пропагандисты", — говорится в сообщении.

Несколько классов обучаются одновременно.

"На расстоянии трех метров друг от друга идет обучение трех разных классов по разным предметам. Конечно, никаких знаний дети не получают. Но для оккупантов это не главное. В приоритете – насадить пропаганду и заставить петь российский гимн. Так они видят "улучшение" и "развитие", — отметили официальные власти города.

Напомним, в Мариуполе первоклассникам задают изучить гимн страны-агрессорки России.

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Дата публикации
Просмотры
1977
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