"Это не политика": Зеленский резко раскритиковал МОК за дисквалификацию Гераскевича

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского спортсмена Владислава Гераскевича не имеет ничего общего со справедливостью.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении в четверг, 12 февраля.

По его словам, это решение «точно не про мир, и не про справедливость, и не про принципы олимпийского движения».

Зеленский отметил, что Гераскевич, который надел «шлем памяти» с фото более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов, всего лишь помнит и уважает тех, чью жизнь унесли российские удары.

«Спорт не должен быть без памяти и уважения. Украинцы и так готовятся к соревнованиям в особых условиях — в условиях войны. И это не политика — говорить о том, что происходит реально», — сказал президент.

При этом Владимир Зеленский перечислил действительно позорные вещи, которые происходят без всякой реакции со стороны МОК.

«Политика — это когда россияне скрываются под другими паспортами и все же попадают на соревнования. Политика — это когда российский флаг все же присутствует на Олимпиаде. Политика — это когда Международный олимпийский комитет боится правды и поэтому сам провоцирует хаос», — подчеркнул он.

Украинский президент напомнил, что сегодня подписал указ о награждении Владислава Гераскевича орденом Свободы.

«Благодарю за принципиальную позицию», — подытожил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уже отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование «шлема памяти», на котором изображены более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.