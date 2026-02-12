- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 572
- Время на прочтение
- 2 мин
"Это не политика": Зеленский резко раскритиковал МОК за дисквалификацию Гераскевича
Украинский президент перечислил действительно позорные вещи, которые происходят без какой-либо реакции со стороны МОК.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации украинского спортсмена Владислава Гераскевича не имеет ничего общего со справедливостью.
Об этом он сказал в своем вечернем обращении в четверг, 12 февраля.
По его словам, это решение «точно не про мир, и не про справедливость, и не про принципы олимпийского движения».
Зеленский отметил, что Гераскевич, который надел «шлем памяти» с фото более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов, всего лишь помнит и уважает тех, чью жизнь унесли российские удары.
«Спорт не должен быть без памяти и уважения. Украинцы и так готовятся к соревнованиям в особых условиях — в условиях войны. И это не политика — говорить о том, что происходит реально», — сказал президент.
При этом Владимир Зеленский перечислил действительно позорные вещи, которые происходят без всякой реакции со стороны МОК.
«Политика — это когда россияне скрываются под другими паспортами и все же попадают на соревнования. Политика — это когда российский флаг все же присутствует на Олимпиаде. Политика — это когда Международный олимпийский комитет боится правды и поэтому сам провоцирует хаос», — подчеркнул он.
Украинский президент напомнил, что сегодня подписал указ о награждении Владислава Гераскевича орденом Свободы.
«Благодарю за принципиальную позицию», — подытожил он.
Напомним, ранее Владимир Зеленский уже отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование «шлема памяти», на котором изображены более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.