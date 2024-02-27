Это не последняя вражеская информационная операция: в ГУР рассказали о плане россиян "Майдан-3"

Представитель ГУР Минобороны заявил, что примером неудачной работы российских пропагандистов и ИПСО является начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда украинцы объединились.

Россияне в своем плане "Майдан-3" желают расшатать ситуацию внутри Украины, успехом для них стали бы массовые беспорядки в Украине и недоверие к властным решениям.

Об этом представитель украинской военной разведки Андрей Юсов рассказал в эфире "Итоги УП".

Враг в своем плане "Майдан-3" желают расшатать ситуацию внутри Украины, успехом для россиян стали бы массовые беспорядки внутри Украины и недоверие к властным решениям.

По словам Юсова, для россияне стремятся добиться массовых беспорядков в Украине, а также недоверия к властным решениям и институтам.

"В такой ситуации военным на фронте было бы очень тяжело, в такой ситуации международной коалиции продолжать поддержку было бы очень тяжело", – сказал Юсов.

Он добавил, что примером неудачной работы российских пропагандистов и ИПСО есть начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда украинцы объединились. Украина, по его словам, должна сохранять единство, чтобы противостоять врагу.

Юсов также считает, что это не последняя враждебная информационная операция. В случае российского провала оккупанты будут менять риторику, уволят или устранят часть ответственных, в том числе на топ-уровне в высоких кабинетах военно-политического руководства РФ.

Он отметил, что некоторые решения в РФ будут непубличными и об этом удастся узнать только из враждебных источников.

Юсов отметил, что вопросы легитимности президента во время войны абсурдны. По его словам, в Конституции Украины четко отмечается, что выборы во время военного положения – не проводятся.

В таком случае, по его словам, возникает вопрос организационного характера, в частности о голосовании в оккупации или о миллионах украинцев за границей.

Юсов рассказал, что из 1,5 млрд. долларов, которые россияне выделили на эту операцию, 250 млн. дол. пошли на развитие вражеских проектов в Telegram. Он сообщил, что россияне начали эту деятельность еще осенью и продолжили до июня 2024 года.

В частности, оккупанты финансируют агентов влияния, финансируют лидеров общественного мнения в Украине и за рубежом, работают со СМИ. Он уточнил, что во многих случаях речь не идет о прямом финансировании, основная цель – продвижение вражеских нарративов.

В этом контексте он также отметил прозрачность работы СМИ и необходимость отказываться от анонимных источников получения информации.

"Майдан-3": как Кремль хочет посеять раскол в Украине

В конце 2023 г. глава государства Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны. В Москве готовят план под кодовым названием "Майдан-3" по свержению всей власти Украины во главе с самим Зеленским.

В ВР также прокомментировали этот российский план. Там заявили, что "Майдан-3" направлен на то, чтобы поссорить всех внутри нашей страны.

Как ТСН.ua сообщал ранее, весной 2024 года РФ может предпринять попытку организации массовых протестов в Украине, чтобы из-за дестабилизации ситуации внутри страны нанести военное поражение на востоке.