То, что РФ способна приносить людям в Украину только боль, упадок и смерть, признает уже и российская пропаганда.

По словам пропагандиста, сегодня Донбасс – это нечто вроде отстойника для политиков, блоггеров и артистов. Туда их отправляют как наказание за разные проступки, чтобы поездками они могли искупить вину перед российскими властями. Этакая зона для отмывания репутации.

Об этом заявил путинский муртад, актер из РФ Иван Охлобыстин, говорится в обзоре журналиста Дениса Казанского.

"Превратили Донбасс в помойку. Людей это очень коробит, они возмущены. Зачем их туда везут? Это – не прачечная". Почему к ним относятся как к помойке?", — недовольный Охлобыстин.

"Вы за этот "русский мир" боролись 10 лет?"

Ранее Донбасс оккупанты назвали "сердцем России", а теперь его превратили в помойку. И об этом говорит российский артист, больше — законченный путинист. Это не выдумки украинцев или еще кого-нибудь, этот факт признает враждебная пропаганда.

"А что вообще может быть более унизительно для людей, чем такое отношение? Когда вами кого-то наказывают? Кто-то из РФ приезжает, Он вынужден пересилить гиду, покривляться перед жителями, чтобы "сверху" ему галочку поставили – и все, гуляй. Он едет не потому, что ему нравится Донбасс, нравятся люди там. А едет с презрением, как в отстойник, отбыть и уехать", – риторически спросил журналист.

На фоне этого изначальная ложь РФ о том, что в Украине жителей Донбасса считают людьми третьего сорта, выглядит еще более возмутительно. Казанский подчеркнул, что об отношении, которое было в разы лучше, нечего и говорить.

"Я – коренной дончанин. Когда регион был под контролем Украины, Донбасс был субъектом, он что-то решал, много весил в государстве, невозможно было его игнорировать. Да, были разные споры, в частности в политике. Но никто не мог так показательно вытирать ноги у него, как сейчас делают россияне", – подчеркнул Казанский.

Так что очень интересно, добавляет он, за это 10 лет боролись пророссийские бывшие украинцы? Или такого "русского мира" они ждали?

Напомним, российский пропагандист рассказал о том, как "спасся от ДРГ".

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