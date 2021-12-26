"Это не призыв или мобилизация": военный комиссар объяснил, для чего нужен учет и будут ли забирать украинок в армию

"Это не призыв или мобилизация": военный комиссар объяснил, для чего нужен учет и будут ли забирать украинок в армию

Украинских женщин и ранее брали на военный учет.

Новый военный учет женщин – это не призыв и не мобилизация, а необходимость выяснить, какие специалисты есть в стране и могут, в крайнем случае, привлекаться к обороне государства.

Об этом заявил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко, пишет "Укринформ".

"Любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства", — подчеркнул он.

По словам Куценко, украинских женщин и ранее брали на военный учет — например, тех, кто получал медицинские специальности.

"Но поскольку эти правила учета не изменялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилами военных", — добавил он.

В то же время военный комиссар заявил, что после введения в действие приказа министра обороны № 313 учет не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом.

"Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и перекручиваний — якобы новые правила означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию", — подчеркнул Куценко.

Напомним:

В Украине обязали женщин встать на военный учет. Соответствующий приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут принимать украинок, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве – 60 лет.

Новые нормы по военному учету женщин касаются беременных, а также матерей с малолетними детьми.

Минобороны утвердило сотни профессий женщин, которых будут ставить на военный учет | Новости Украины

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