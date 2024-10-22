Смерть военнообязанного в ТЦК на Полтавщине: в полиции отреагировали на трагедию

В Полтавской области военнообязанного нашли технические работники в туалете, он был повешенным.

Спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев сообщил Общественному, что в настоящее время открыто производство уже по другой статье.

"По данному факту начато производство по части 1 статьи 115 "Преднамеренное убийство", — сказал он.

Источники канала сообщили, что это произошло в Щербановской общине.

В комментарии РБК-Украина Юрий Сулаев рассказал, что в настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства инцидента, он сообщил, что это был местный житель.

"Поступила такая информация, выезжала следственно-оперативная группа, ведомости, внесенные в Единый реестр по части 1 статьи 115", — сказал он.

Напомним, 21 октября в Полтавском ТЦК и СП сообщили о самоубийстве мужчины. По их информации он был доставлен в полицию, поскольку находился в розыске. Мужчина отказывался проходить военно-врачебную комиссию, и по этому запросу был составлен соответствующий отказ. Также сообщалось, что он был осужден за уклонение от призыва. Пресс-служба ТЦК сообщила, что на него не было никакого давления.

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