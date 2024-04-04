"Это не шутки": в КГГА объяснили, чем опасна пыль из Сахары

На днях украинцы могли наблюдать и чувствовать некую "песчаную бурю", которая в Украину пришла из Сахары.
Когда приходит эта волна, воздух насыщен мелкодисперсной пылью. Он опасен для детей, пожилых людей, а также тех, кто имеет респираторные заболевания.
Об этом рассказал заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов в эфире "КИЕВ24".
Если это повторится в выходные, людям рекомендуют:
- ограничить прогулки и пребывание на открытом воздухе;
- закрывать окна;
- пить много воды, это позволяет организму очиститься.
"Рекомендую не шутить по поводу Египта, потому что это достаточно опасное явление. Слава Богу, оно не длинное. Сейчас у нас весенний ветер, который очень быстро это убирает. По состоянию на вчера и сегодня в Киеве мы дышим очень чистым воздухом", — подытожил. он.
Как отмечалось ранее, в следующие выходные пыль из Сахары снова накроет Европу.
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