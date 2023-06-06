"Это не спонтанный акт": в ГУР рассказали, как россияне готовились к подрыву Каховской ГЭС

Инженерные особенности Каховской ГЭС физически не позволяют ее разрушить никому, кроме заменявших ее россиян.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ.

Также читайте Украина хочет созвать Совбез ООН из-за подрыва Каховской ГЭС

Он заявил, что украинская разведка ведет постоянный сбор данных и сейчас есть большое количество информации, указывающей на прямую причастность России к этому теракту.

"Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, "официальных лиц" рашистского режима по поводу сегодняшних событий, — там видно: сначала ничего не происходит, потом — происходит, но частично, а потом — виновата Украина, но они очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены", — отметил Юсов.

Юсов заявил, что только у россиян была физическая возможность разрушить дамбу и устроить экологическую катастрофу.

"Мы уже говорили, что Украина публично проинформировала и по другим каналам партнеров о том, что готовится минирование и возможный подрыв. Это не спонтанный акт, это готовившийся очень долго теракт", — заявил Юсов.

Он добавил, что украинские военные учитывали разные варианты поведения российских захватчиков, в том числе возможность подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС, которую совершили российские захватчики 6 июня.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские террористы после того, как взорвали Каховскую ГЭС, что спровоцировало масштабный экоцид на юге Украины, заявили, что будут созывать Совбез ООН.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.