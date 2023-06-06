"Это не спонтанный акт": в ГУР рассказали, как россияне готовились к подрыву Каховской ГЭС

Украинская разведка проводит постоянный сбор данных.
Инженерные особенности Каховской ГЭС физически не позволяют ее разрушить никому, кроме заменявших ее россиян.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ.
Он заявил, что украинская разведка ведет постоянный сбор данных и сейчас есть большое количество информации, указывающей на прямую причастность России к этому теракту.
"Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, "официальных лиц" рашистского режима по поводу сегодняшних событий, — там видно: сначала ничего не происходит, потом — происходит, но частично, а потом — виновата Украина, но они очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены", — отметил Юсов.
Юсов заявил, что только у россиян была физическая возможность разрушить дамбу и устроить экологическую катастрофу.
"Мы уже говорили, что Украина публично проинформировала и по другим каналам партнеров о том, что готовится минирование и возможный подрыв. Это не спонтанный акт, это готовившийся очень долго теракт", — заявил Юсов.
Он добавил, что украинские военные учитывали разные варианты поведения российских захватчиков, в том числе возможность подрыва Каховской ГЭС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Китае отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС, которую совершили российские захватчики 6 июня.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские террористы после того, как взорвали Каховскую ГЭС, что спровоцировало масштабный экоцид на юге Украины, заявили, что будут созывать Совбез ООН.
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