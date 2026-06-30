«Это не то, что в Украине!»: француз удивился вкусу продуктов дома (видео)

Продукты / © Unsplash

Реклама

Француз, некоторое время проживший в Украине, по возвращении на родину неожиданно сравнил вкус местных овощей с украинскими. Видео с его реакцией быстро стало популярным в соцсети Threads.

Реакцию иностранца обнародовала его девушка с ником victoriya_tsybulska.

На видео мужчина пробует салат из капусты и огурцов, приготовленный во Франции, после чего признается, что его вкус разочаровал.

Реклама

«Не тот вкус. Это совсем не овощи из бабушкиного огорода», — сказал он.

Его девушка с юмором отметила, что после жизни в Украине фраза «это не такое, как в Украине» для француза приобрела совсем другое содержание.

Дата публикации 14:47, 30.06.26 Количество просмотров 14 Француз удивился вкусу продуктов дома после жизни в Украине

Реакция Сети

В комментариях многие пользователи поддержали мужчину. Люди писали, что после домашних украинских овощей магазинная продукция во многих европейских странах кажется менее насыщенной по вкусу, а лучшими все равно остаются овощи, выращенные на собственном огороде.

Пока не знаешь вкус овощей, там можно есть. Как пожил в Украине, все пластиковое в Европе. Даже органик серии не то;

Путь к сердцу Бабушки избран верный;

Умничка! То у бабушки натуральное, а не пластмассовое из гешефта Овощи из огорода — это самая большая ценность, которую многие не понимают) золотые слова!

Потому что из огорода своего все вкуснее. И это реально правда, я вам сейчас докажу, проверенная лично, только сорванное с куста, деревья овощ или ягода самая вкусная, та самая ягода или овощ через 2-3 часа не имеет такого аромата, через 8 -12 часов аромат уже минимальный и вкус не такой яркий поэтому из города прям.

Ранее живущая в Германии украинка рассказала, что ее до сих пор удивляют некоторые продукты в местных супермаркетах , в частности консервированное дрожжевое тесто для выпечки. Больше всего ее разочаровала местная сметана, которая, по ее словам, «смакует порошком», поэтому использует ее только для выпечки. В то же время, она положительно оценила популярность биопродуктов, хотя отметила, что высокая цена не всегда гарантирует лучшее качество.

Реклама

Новости партнеров