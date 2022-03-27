"Произошел глобальный раскол. Мировой. Это не война. Это все гораздо хуже", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дал 1,5-часовое видеоинтервью журналистам российских изданий "Медуза", "Дождь", "Зыгарь", "Коммерсант", "Новая газета".

Добавим, что "Роскомнадзор" запретил публиковать росСМИ это интервью.

Президент ответил на вопрос журналиста о том, изменилось ли его личное отношение к россиянам.

Также Зеленского спросили о том, остались ли у России люди, чье мнение для него по-прежнему значимо?

"И самый сложный вопрос. Как вы считаете, удастся ли когда-нибудь украинцам и россиянам нормализовать отношения?" – задал третий вопрос представитель росСМИ.

Отношение после 24 числа ухудшилось

"Первое. Несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком, отношение после 24 числа ухудшилось. Ухудшилось очень. Утрачена эмоциональная составляющая [отношения] к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что понимаю, что [в России] много людей, которые поддерживают Украину, я благодарен, потому что без сарафанного радио, без работы честной журналистики, без внутреннего потенциала русского человека, который за справедливость и за Украину... И да, пусть она будет, прежде всего, за себя, а это значит, что она будет за Украину в данном случае. Потому что война на нашей территории не принесет ничего хорошего этому русскому человеку, если она осознает. Отношение ухудшилось у населения", – отметил Зеленский.

Он добавил, что видит безвозвратность процесса.

"Я вам скажу, и вы сейчас, пожалуй, поймете. В 2014 году, когда все началось, скажем так, русскоязычные районы Украины — или русскоязычные семьи, если хотите — надеялись, что сейчас это закончится. Сейчас это закончится. Много чего произошло, недоразумение, и долгие годы нарастало, и так далее... Часть этих семей они верили, что еще можно все... Что-то можно... Именно так, как я вам говорю. Вот так: что-то. потому что война. И точно было понимание, что что-то нужно", – сказал президент.

Через месяц произошел глобальный, исторический, культурный раскол

Зеленский отметил, что когда он стал президентом, то понимал, что нужно сделать все, чтобы остановить войну и нужно бороться с пропагандой.

"Своим примером нужно показывать, что ты хочешь изменить: изменить страну, изменить отношения с соседями, вернуть все, так сказать... В каком-то смысле даже вернуть все назад. В каких-то смыслах к 2014 году. Найти понимание. Сесть за стол переговоров "Сегодня за этот месяц произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Мировой. Это не война. Я считаю, что это все гораздо хуже", — сказал президент.

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