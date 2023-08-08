"Это не война, это терроризм": Зеленский прокомментировал масштабы заминированных территорий в Украине

Гражданские украинцы нередко взрываются на минах. Да, Россия не ведет войну, а совершает страшный терроризм.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в ходе общения с представителями СМИ из Латинской Америки, сообщает Офис Президента.

Россия не хочет, чтобы война закончилась

Как отметил украинский лидер, одно из последствий этой войны состоит в том, что в Украине заминировано около 200 тыс. кв. км земли. Площадь Уругвая, например, почти одинакова.

"Это не война, это терроризм. Россия зашла и заминировала. Наши дети гуляют, им отрывает конечности. Фермеры не могут возделывать свою землю", – сказал президент.

Среди других последствий взрыва – Каховская дамба. В настоящее время в 5 областях Украины засуха.

"У нас нет воды для людей. Не только для фермера, здесь уже социальный взрыв – нет питьевой воды. И вот еще примерно такая территория без питьевой воды. Вот такая картина – два государства как Уругвай, в одном люди без воды живут, а другое заминирована и люди там постоянно взрываются, не могут работать, ходить", – констатировал Владимир Зеленский.

Таковы последствия российской агрессии. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что это не конфликт и не просто война – это страшный террор.

"Они (русские – ред.) четко знают – чтобы разминировать такую территорию, нужно десятилетие. Хочет ли Россия окончание войны – вот ответ", – подытожил главнокомандующий Украины.

Напомним, ранее в США отреагировали на круглосуточные атаки РФ по Украине. По словам госпожи посла США Бриджит Бринк, регулярные удары противника свидетельствуют о том, что он вовсе не стремится к миру.

Читайте также: