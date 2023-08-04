"Это неизбежно": Гуменюк прокомментировала "бавовну" в Феодосии и Новороссийске

В Вооруженных Силах Украины прокомментировали взрывы в Феодосии и Новороссийске

Так, в Феодосии находится мощное нефтяное хранилище, где могут храниться очень большие запасы для Черноморского флота.

Об этом сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает "Крым. Реалии".

"Бавовны" будет больше

Как отметила Гуменюк, об этом говорилось и тогда, когда расцвела первая "бавовна", еще в районе Севастополя в подобном учреждении.

"Понятно, что они будут защищать это направление, что логистика врага сосредоточена в этих местах, и обеспечение горюче-смазочными материалами – это очень важный компонент боевой готовности. Поэтому "бавовна" будет цвести, и это неизбежно", – заверила Гуменюк.

Что касается взрывов вблизи Новороссийска в Краснодарском крае, спикер предполагает, что это провокация России. При этом украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают о спецоперации СБУ.

Напомним, ночью 4 августа в районе временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. Сообщается о работе вражеской ПВО. Местные отмечают, что после "бавовны" частично исчез свет.

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