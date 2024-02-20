"Это неизбежно": министр юстиции ответил, кого из осужденных нужно мобилизовать

Мобилизация людей, которые находятся в лагерях или в тюрьмах, в местах осуждения, произойдет, если с этой идеей согласится и поддержит Верховная Рада Украины.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью "Укринформу".

"Формально, как это произойдет – если с этой идеей согласится, поддержит Верховная Рада, я не могу расписываться за Верховную Раду, когда это произойдет или как это произойдет. Мое убеждение, что это нужно делать, и я верю в то, что это неизбежно ", – отметил министр.

По его мнению, тема мобилизации осужденных обросла большим количеством мифов, ведь никто этот вопрос не прорабатывал.

"Дело в том, что у нас у всех представление об этом, как о мифе о Пригожине (вожак наемников ППК "Вагнер" – ред.), который забирает из тюрем людей, заключенных, которые там все в наколках, авторитеты, которые там бегают с автоматами и могут выстрелить в кого угодно. На самом же деле – ситуация более консервативная, более простая и более близкая к жизни", – отметил он.

Денис Малюска добавил, что в Украине не только находящиеся в местах лишения свободы заключенные не подлежат призыву. Он привел пример людей, не получивших срок лишения свободы за нарушение ПДД.

"Например, человек нарушил правила дорожного движения, поехал на красный свет, машина выехала на перекресток, он эту машину объехал, средней тяжести повреждения у другого водителя, есть уголовное производство, получил наказание с отсрочкой исполнения. Он гуляет по улицам, есть семь она работает, просто периодически она посещает наши центры апробации. Этот человек не подлежит призыву. У меня большой вопрос, а почему?..» – добавил Денис Малюська.

По его словам, как человек, нарушивший правила дорожного движения, так и имеющий обвинения в коррупции, должен быть мобилизован.

"Это нонсенс, безусловно – таких людей нужно мобилизовывать. Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме. Их много есть. Есть те, кто в тюрьме, и так же реальную опасность для общества или армии не представляют. Самый классический, самый горячий не дискутируемый пример – коррупционеры, их посадили в тюрьму, а не стоит, пусть они кровью защищают свою репутацию – условно кровью, безусловно, но вот на фронте многие из них готовы, желают. оправдаться, и это не люди, которые начнут стрелять по своим. Более того, последний аргумент — даже если мы берем из тюрьмы людей", — сказал он.

В то же время есть осужденные, которые не представляют опасности. Такие призывники нуждаются в хозяйственном комплексе армии.

"Армия – это ведь не только стрелять из артиллерии, там копать надо много где хозяйственный комплекс. Лопату в руки, копаем. Обеспечиваем, готовим еду, носим, разгружаем. У военного есть куча работы, которую можно выполнять и надо без оружия. Почему их Мы будем мягко это предлагать парламенту, будем убеждать военных, что им это тоже нужно.Когда нам это удастся, это будет реализовано, а я думаю, что это неизбежно", – считает министр.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська уже отмечал, что решение по мобилизации того или иного человека с судимостью должен принимать не он, а органы ТЦК, занимающиеся комплектованием армии.

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