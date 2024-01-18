"Это неизбежность": Арестович спрогнозировал, сколько лет будет продолжаться война в Украине

Арестович заявил, что долгая война – это неизбежность.
Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что война России против Украины еще может длиться 10-15 лет
Об этом он сказал на своем ютуб-канале.
Арестович заявил, что война России против Украины может занять еще 10-15 лет.
"У нас будет 10-15 лет войны. И вы еще вспомните, что я когда-то говорил, что война будет до 2035 года. Они могут быть не подряд, может быть даже еще несколько мирных лет, но потом будет несколько раундов. Война будет по -сущности мировой. Это — неизбежность", — сказал он.
Напомним, Арестович заявил, что в 2022 году можно было закончить войну.
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