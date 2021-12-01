"Это неприемлемо": в НАТО резко ответили на условие Путина по отношению к Украине

"Это неприемлемо": в НАТО резко ответили на условие Путина по отношению к Украине

Генсек НАТО заявил, что Россия не вправе контролировать своих соседей и устанавливать свои "сферы влияния".

Йенс Столтенберг прокомментировал требование Владимира Путина предоставить юридические доказательства того, что Украина не войдет в Альянс. Генсек НАТО резко негативно ответил на такое предложение и заявил, что Россия "не имеет права вето" относительно будущего членства Украины в НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции после второго дня встречи Североатлантического совета в Латвии.

"Сам вопрос отсылает к тому, что неприемлемо — что у России есть "сфера влияния"..., что Россия может контролировать, что должны или не должны делать ее соседи. Мы не хотим возвращаться к такому миру — где крупные геополитические игроки могут устанавливать ограничения, что должны делать суверенные независимые государства", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что Украина является независимым государством, а считать её поддержку со стороны Североатлантического альянса "провокацией" очень неправильно.

"Украина является независимой суверенной страной с международно признанными границами… Идея о том, что поддержка суверенной страны со стороны НАТО это "провокация" — просто неправильная. Это неуважение к суверенитету и стремлениям украинского народа. Это говорит больше о России, чем о НАТО", – заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО — это оборонный альянс, не представляющий угрозы ни для кого. И все его члены уважают решение Украины, которая стремится к членству в НАТО.

"Лишь Украина и 30 союзников НАТО должны решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. У России нет права вето в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать "сферу влияния" и пытаться контролировать своих соседей ", — подчеркнул генсек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о своем желании начать переговоры с НАТО для получения юридических гарантий о том, что Украина не войдет в состав Альянса.

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