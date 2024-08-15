"Это нереально": Харлан рассказала об исторической победе команды по фехтованию на Олимпиаде-2024

Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась впечатлениями после завершения Олимпиады в Париже. По ее словам, произошла история.

Об этом она рассказала эксклюзивному интервью TSN.ua.

"Я до сих пор не могу поверить в то, из-за чего мы прошли и проходим не только как спортсмены, а как люди, как украинки, и что у нас получилось это сделать. Это такая история, это нереально", – отметила чемпионка.

Она поблагодарила тренеров – Андреа Терен и Евгения Стеценко.

"Мне кажется, мы в друг друга не верили. Но они верили до конца. Я настолько мотивированного тренера в жизнь не видела. И это так нас подталкивало... Он говорит, вы сильный народ, у вас это в крови, у вас это есть". сделать, вы это сделаете.

Примечательно, что первый матч был против итальянок. Харлан смеется и утверждает, что тренеры спокойно это пережили.

"Это был очень хороший день для нас. Все, как должно было быть, как мы мечтали, как представляли, все так и случилось", - отметила Харлан.

Напомним, 11 августа завершились Олимпийские игры-2024. На ХХХIII в истории летней Олимпиаде, которая проходила во французском Париже, украинские спортсмены завоевали 12 медалей.

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