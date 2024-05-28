"Это несправедливо": Зеленский о наступлении окупантов и невозможности ответить на их атаки западным оружием

В настоящее время власти нашего государства на всех уровнях продолжают обращаться к партнерам с требованием предоставить разрешение на использование оружия по армии противника.

Российские оккупанты уже две недели наступают на Харьковском направлении. Армии РФ удалось зайти вглубь на 10 км.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, проблема того, что оккупанты вошли вглубь Харьковщины состоит в том, что наши военные не имеют разрешения бить западным оружием по военным целям на территории РФ.

Вместе с этим оккупанты имеют красивую артиллерию и дальнобойное оружие, которое позволяет им бить по украинским позициям, тогда как ВСУ не могут ответить своими ударами с использованием оружия от партнеров.

“Представьте себе, что они стоят вдоль границы. Там, кстати, нет их гражданских. Там стоят их войска, и они стреляют в вас дальнобойным оружием, артиллерией. Там у них, к сожалению, и это факт, мощности лучше. И они по вам стреляют, а вы не можете ответить. Вы просто не в состоянии этого сделать, потому что вы просто не имеете права использовать западное оружие”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что россияне обстреливают украинские территории и убивают мирных жителей. В то же время Силы обороны нашего государства вынуждены отступать под давлением огня. В частности, оккупанты ударили в Харькове по строительному гипермаркету в момент, когда там находились люди.

"Там на куски разорваны люди, а ты не можешь им ответить ничем. Ты даже видишь точки – от поисков получаешь спутниковые карты, видишь, где они стоят, но не можешь ответить. Это несправедливо. Но мы не можем, и это факт – рисковать поддержкой партнеров, и поэтому мы не используем оружие партнеров по территории России", – отметил Зеленский.

В настоящее время власти нашего государства на всех уровнях продолжают обращаться к партнерам с требованием предоставить разрешение на использование оружия по армии противника и его военным объектам. Это необходимо для защиты мирного населения и обеспечения эффективного сопротивления оккупантам РФ.

Напомним, что Зеленский заявил, что Иран открыто снабжает оружие оккупационным войскам России. Россияне также получают разное вооружение от Северной Кореи.

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