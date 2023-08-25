"Это означает капитуляцию": Подоляк раскритиковал слова Ердогана о переговорах между Россией и Украиной

Так, переговоры с Россией на текущем этапе войны означают капитуляцию Украины, которая в течение 18 месяцев борется за свою свободу. Какие-либо предложения по переговорному процессу и прекращению огня – это не вопрос Эрдогана или какого-либо лидера другой страны.

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал 24 каналу.

"Не может лидер другой страны (Реджеп Эрдоган – ред.) говорить Украине после 18 месяцев: "Проиграйте войну". Это неуважение к героям", – подчеркнул Подоляк.

Нам нужны не переговоры, а оружие

По словам Подоляка, чтобы добиться настоящей деэскалации, Украине нужны не переговоры, а оружие. Чем быстрее Украина ее получит, тем быстрее завершится война. И мы вернемся в глобальный миропорядок, где будут правила.

"Вы хотите жить в мире, где есть правила? Если да – это поддержка Украины. В любом виде – оружие, деньги, дипломатия, информация. Если вы хотите жить в мире, где Вовка (Владимир Путин – ред.) будет наказывать силой, потому что есть ядерное оружие, тогда, пожалуйста, тогда предлагайте такие феерические предложения по "немедленным переговорам", – подчеркнул советник.

Правда, непонятно, о чем, по мнению Эрдогана, можно говорить с государством-агрессором. Каждый, кто выдвигает подобные предложения, должен ответить на вопрос: о чем будут эти переговоры?

"О том, что она хочет оставить за собой новые территории? О том, что она не хочет проиграть, чтобы не отвечать за военные преступления? Об отмене санкций? О сознательном отказе от своей субъектности, своего суверенитета? О демилитаризации? О том, что здесь будет "серая зона"? Об отказе от инвестиций? И главное, об отказе от памяти тех людей, которые сознательно пошли на защиту своей свободы...", – эмоционально высказался советник ОП.

Подоляк акцентирует, что такое развитие событий наше государство не устраивает, и это очевидно. Украинские лидеры неоднократно отмечали, что будут делать все для освобождения оккупированных территорий и привлечения России к ответственности за военные преступления.

"И главное, а кто сказал, что Россия будет выполнять договоренности? Любые" – подытожил Подоляк.

Ранее в ОП ответили, есть ли на Украине давление в вопросе переговоров. По словам главы Офиса Андрея Ермака, никто из ответственных политиков, лидеров стран мира не поднимал вопрос о каких-либо переговорах с РФ.

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