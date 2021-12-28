"Это невероятно": названо лучшее "странствующее" фото 2021 года

"Это невероятно": названо лучшее "странствующее" фото 2021 года

Более 370 фотографий и фотографов со всей Украины сражались в 11 номинациях.

Конкурс "Путешественник-фотограф года" определил победителей 2021 года. В частности, 11 авторов получили звание лучших тревел-фотографов.

Более 370 фотографий и фотографов со всей Украины боролись в 11 номинациях, среди которых были "Люди и их истории", "Пейзажи и приключения", "Молодой путешественник-фотограф года до 14 лет" и другие, сообщает пресс-служба конкурса.

Участниками стали как профессионалы, так и любители. Возраст наименьшего – 6 лет. Всего в жюри поступило более 700 фотографий из путешествий украинцев.

Конкурс организован сообществом Voyagemakers для поддержки культуры путешествий в Украине и авторов, чье творчество вдохновляет других исследовать окружающий мир.

Абсолютным победителем конкурса стало "Дерево жизни" Александра Хохоля.

А в номинации "Люди и их истории" лучшим признан снимок "Соленая безграничность" Николая Солона.

Пользователи комментируют фото: "Это невероятно", "Красота".

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