"Это невозможно передать": как люди с детьми и животными спасались от ударов по Запорожью

Обстрел Запорожья / © Запорожская ОВА

В ночь на 30 августа российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Запорожью. Зафиксировано не менее 13 прилетов.

Об этом сообщает «Суспільне».

В результате атаки погиб один человек. К врачам обратились 24 пострадавших, среди которых трое детей. Несколько жилых домов получили серьезные повреждения, в городе произошло несколько пожаров. Часть районов осталась без электроснабжения.

Как горожане спасались от взрывов

Местные жители рассказали, что во время тревоги прятались в подъездах и подвалах.

«Я с попугаем убежала в подъезд. Он очень испугался, чтобы не вылетел от переполоха», — поделилась жительница Запорожья.

Попугайчик, переживший массированный обстрел на Запорожье / © Суспільне

Другая женщина вспоминает, что у ее ребенка на следующий день должен быть день рождения.

«Он просил сделать оливье. Я уже сварила яйца, готовила. А потом взрывы, пожар, дом разрушены. Это ужас, который словами не передать», — рассказала она.

По данным местных властей, удары пришлись преимущественно на жилые кварталы. Враг атаковал город «шахедами» и ракетами, повлекшие новые разрушения инфраструктуры.

Чрезвычайники всю ночь ликвидировали пожары и вытаскивали людей из поврежденных домов.

Напомним, ночью Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Громко было во многих областях Украины, в частности, на западе. В Киеве дважды за утро была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.