"Это невозможно передать": как люди с детьми и животными спасались от ударов по Запорожью
В городе вспыхнули пожары, дома разрушены, электричество исчезло. Люди делились историями, как спасали близких от обстрелов.
В ночь на 30 августа российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Запорожью. Зафиксировано не менее 13 прилетов.
Об этом сообщает «Суспільне».
В результате атаки погиб один человек. К врачам обратились 24 пострадавших, среди которых трое детей. Несколько жилых домов получили серьезные повреждения, в городе произошло несколько пожаров. Часть районов осталась без электроснабжения.
Как горожане спасались от взрывов
Местные жители рассказали, что во время тревоги прятались в подъездах и подвалах.
«Я с попугаем убежала в подъезд. Он очень испугался, чтобы не вылетел от переполоха», — поделилась жительница Запорожья.
Другая женщина вспоминает, что у ее ребенка на следующий день должен быть день рождения.
«Он просил сделать оливье. Я уже сварила яйца, готовила. А потом взрывы, пожар, дом разрушены. Это ужас, который словами не передать», — рассказала она.
По данным местных властей, удары пришлись преимущественно на жилые кварталы. Враг атаковал город «шахедами» и ракетами, повлекшие новые разрушения инфраструктуры.
Чрезвычайники всю ночь ликвидировали пожары и вытаскивали людей из поврежденных домов.
Напомним, ночью Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Громко было во многих областях Украины, в частности, на западе. В Киеве дважды за утро была объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.