"Это никакая не церковь": в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности МП на территории Украины

Украинские депутаты хотят прекратить существование МП в Украине и разорвать с РПЦ договоры аренды Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщила депутат ВР Ирина Геращенко.

"То, что в Лавре антиукраинское кремлевское гнездо, не имеющее ничего общего с религией и церковью, было понятно давно. В парламенте уже 8 месяцев блокируется создание ВСК по МП. Поэтому пришло время прекратить заигрывать с МП, потому что это никакая не церковь, а идеологическая организация продвижения "русского мира" Вместе с коллегами направили на правительство обращение с требованием немедленно разорвать аренду с МП, по которой Лавра используется кремлевскими агентами", – написала Геращенко.

Она отметила, что предлагаемым законом предусматривается полное запрещение каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

"Целью законопроекта является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечения порядка, ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия преступного российского режима. Деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса и украинского государства", – написала Геращенко.

Напомним, что в Ровенской области СБУ посетила монастыри УПЦ МП из-за получения анонимного звонка. Аноним сообщил, что в монастыре скрывают прибывшие из Беларуси вражеские ДРГ.

Читайте также: