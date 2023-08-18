"Это нормально — пропустить занятия": Лисовый рассказал, каким будет новый учебный год с ночными воздушными тревогами

Министр образования Оксен Лисовый рассказал, как пройдет новый учебный год в Украине с постоянными ночными тревогами.

Глава Минобразования Оксен Лисовый рассказал, что постоянные воздушные тревоги, особенно ночью, оказывают большое влияние на детей. Поэтому заставлять школьника идти на уроки после ночи в укрытии не будут.

Об этом он рассказал в своем Facebook.

"По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже", — убежден министр образования.

Лисовый отметил, что сейчас нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации.

"Иногда взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, в то время как говорить о школьниках", — сказал министр.

Если же ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, Лисовый предлагает предоставлять возможность досдать эту работу.

"В целом следует в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы", — добавил Оксен Лисовый.

Он подчеркнул, что учитель, когда началась тревога в его области, должен прервать занятия и идти к укрытию.

"Если есть возможность продолжить занятия по хранилищу – отлично. Если нет – это не катастрофа. Безопасность – превыше всего. Более подробные рекомендации от Министерства образования и науки Украины опубликуем вскоре", — отметил Лисовый.

Министр образования подчеркнул, что сегодня речь идет не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье – и школьниках, и педагогах.

"Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в его разные сферы. Добавляется нагрузка, которой бы в мирное время не было. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга. Устойчивость – наша суперсила. Мы можем больше, чем думаем. Но в то же время должны заботиться о нашем физическом и психическом здоровье, чтобы иметь устойчивое общество, которое способно на большее", — написал Лисовый.

Напомним, в Украине школьников будут обучать обновленной дисциплине "Защита Украины". В рамках предмета детей будут обучать медицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентированию на местности.

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