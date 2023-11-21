"Это нужно не только Украине, но и Европе": Шарль Мишель о членстве нашего государства в объединении

Украина в ЕС – главная цель как нашего государства, так и наших партнеров. Это сделает Европу более безопасной.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Европейского совета Шарль Мишель.

Украина должна быть в ЕС

Один из важнейших аспектов, говорит он, это проведение Украиной необходимых реформ.

"Мы знаем, что вам нужно будет сделать еще много работы. Мы знаем, что иногда это будет разочаровывать, это будет трудно. Но очень важно не забывать, какая главная цель. А главная цель – это Украина в ЕС", – отмечает Мишель.

Как добавляет глава Европейского совета, это будет хорошо как для украинцев, так и для ЕС.

"Это сделает Европу безопаснее, нас – более преуспевающими... Это наша общая цель, но нам нужно очень много работать вместе", – считает глава Европейского совета.

Именно поэтому, отмечает он, состоялась важная встреча с президентом Зеленским и его командой, чтобы определить:

какие следующие шаги, как нам подготовить Европейский совет в декабре;

что нужно для того, чтобы как можно скорее Украина могла приблизиться к ЕС и однажды стать государством-членом ЕС.

Накануне Верховная Рада поддержала несколько законопроектов, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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