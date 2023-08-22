Это нужно только Путину: насколько реальна сейчас возможность переговоров с РФ

Украина выразила свою позицию: Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины. Но Путина, которому очень нужны переговоры, это не устраивает.

Об этом в эфире ТСН.ua сказал советник по коммуникации российской оппозиции и легиону "Свобода России" Алексей Барановский.

Никакой прибыли, только убытки

По словам советника, переговоры только Путину и нужны, потому что Путин должен выдать какую-то победу для своего тщеславия и трансляции на телеканалах. "Вот они объявили, что часть Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской области, Крыма – это теперь Россия, им надо это удержать", – говорит он.

Так, Путин пытается зафиксировать статус-кво, заморозить это, чтобы сохранить за собой украденное. По мнению советника, вряд ли ему это удастся.

"Президент Зеленский готов вернут России Белгород. Это переговорная позиция Украины, нет предмета переговоров между Киевом и Москвой. Забирайте свои ржавые танки и валите к себе на болота, вот такая переговорная позиция. Но Путина это не устроит, значит война будет продолжаться", – подытожил Барановский.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, будут ли Украину принуждать к переговорам по результатам контрнаступления. Так, украинские военные работают, и партнеры не будут останавливать их на полпути.

Было предположение, что нам негласно определили время до нового года – какие территории освободим, те и останется за нами, а дальше нас будут принуждать сесть за стол переговоров.

Как отмечает военный эксперт, вряд ли это произойдет, потому что тогда наши партнеры проиграют в этой войне. Запад сделал ставку на победу Украины.

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