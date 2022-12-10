Это нужно знать всем: что делать, если во время стирки выключили свет

Выключение электроэнергии не всегда происходит по графику. Особенно, когда они экстренные. Поэтому свет может исчезнуть среди важной домашней работы, например, когда работает стиральная машина. Читайте в материале ТСН.ua, что делать, если во время стирки выключили свет.

Что будет с машинкой, если во время стирки выключили свет

На самом деле, здесь многое зависит от марки и модели. Более новые и более дорогие приспособлены к экстренным случаям значительно лучше, чем старые или более дешевые.

Впрочем, не стоит полагать, что все так однозначно. К примеру, в большинстве старых стиральных машинок используется механический таймер. Когда свет выключается, они просто перестают работать и запускают цикл сразу после того, как появится электроэнергия. Более новые модели чаще всего имеют электронное управление. Оно помогает "запомнить", на каком этапе стирки они экстренно остановились. Поэтому стирка также возобновится. Есть и более современные стиральные машинки. Они могут не только продлить стирку из того цикла, на котором они остановились, но и даже "спросят" вас, хотите ли вы этого, лучше ли начать очищение сначала.

Тем не менее, некоторые новые модели могут потребовать перезагрузки, если свет внезапно исчез и стирка не была закончена. Есть и такие, которые способны "запомнить" момент, на котором остановились только на короткое время. Всю информацию можно найти в инструкции.

Когда стиральная машинка может потребовать перезагрузки

Если после включения света ваша стиральная машинка просто продолжила работать или просит у вас получить дальнейшие инструкции, чтобы начать цикл заново, переживать не о чем. Однако, если у вас стоит более старая модель с вертикальным способом загрузки, она может потребовать перезапуска.

Как перезагрузить стиральную машину? Здесь все достаточно просто. Нужно нажать кнопку "Пуск/Пауза", а затем сразу "Питание". Так вы выключите стиральную машину. Далее просто снова включите технику и запустите стирку.

Если стиральная машинка после этих действий не подает никаких признаков питания, нужно сначала вытащить штекер из розетки, подождать несколько секунд, а затем включить его снова. Такие манипуляции должны помочь. Иногда машинка даже вспоминает точный цикл, на котором остановилась, когда выключили свет. Однако нет никаких гарантий.

Проблемы с перезагрузкой устройства могут возникнуть в том случае, если у вас достаточно старая модель с механическим управлением или модель с неисправным электронным блоком питания. В этом случае лучше выбрать другую программу, например, слив. Так вы узнаете, позволяет ли она перезагрузить стиральную машинку.

Может ли стиральная машинка повредиться из-за внезапного выключения электроэнергии

Даже если ток исчезнет внезапно, это ни в коем случае не повредит бытовой технике. Однако включение электроэнергии уже может быть не столь безопасным. Дело в том, что в этот момент часто происходит скачок напряжения, из-за которого может повредиться внутренняя проводка. От таких перепадов лучше защищены более новые модели, а вот старые не застрахованы от проблем.

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