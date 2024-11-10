"Это обходится украинцам кровью каждый день": Коваленко оценил ракетные удары РФ и упрекнул партнеров

За ноябрь армия РФ применила 22 ракеты разного типа. Сбито было всего 8.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Да, оккупанты запустили:

Х-59/69 – 13 ракет;

Х-31П – 2 ракеты;

9М723 ОТРК "Искандер-М" – 3 ракеты;

Неустановленного типа – 4 ракеты.

Силы ПВО сбили всего 8 ракет Х-59/69.

"Отдельно на себя обращает внимание сохранение высокого показателя применения РОВ ракет тактической авиации, которая для выполнения боевых задач поднимается с авиабаз, расположенных в 300-километровой зоне от границы с Украиной", – подчеркнул Коваленко.

Той самой зоны, разрешения о нанесении ударов по которой дальнобойным западным ракетным вооружением Украина так и не получила, а министр обороны США Ллойд Остин даже отмечал, что в этой зоне нет объектов, по которым имеет смысл наносить удары.

"Каждое лживое слово наших партнеров, оправдывающее отсутствие инициативы и решительности с их стороны, обходится украинцам кровью каждый день", — акцентировал обозреватель.

Напомним, россияне, вероятно, готовятся к новому массированному удару. Такое громкое заявление сделали в Центре противодействия дезинформации. А все потому, что враг снова накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации.

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