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"Это обходится украинцам кровью каждый день": Коваленко оценил ракетные удары РФ и упрекнул партнеров

"Это обходится украинцам кровью каждый день": Коваленко оценил ракетные удары РФ и упрекнул партнеров

Военный эксперт Александр Коваленко не исключает, что оккупанты в ближайшее время могут осуществить новый массированный обстрел. Коллаж ТСН.ua

Мирные украинцы каждый день становятся жертвами российских атак.

За ноябрь армия РФ применила 22 ракеты разного типа. Сбито было всего 8.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Да, оккупанты запустили:

  • Х-59/69 – 13 ракет;
  • Х-31П – 2 ракеты;
  • 9М723 ОТРК "Искандер-М" – 3 ракеты;
  • Неустановленного типа – 4 ракеты.

Силы ПВО сбили всего 8 ракет Х-59/69.

"Отдельно на себя обращает внимание сохранение высокого показателя применения РОВ ракет тактической авиации, которая для выполнения боевых задач поднимается с авиабаз, расположенных в 300-километровой зоне от границы с Украиной", – подчеркнул Коваленко.

Той самой зоны, разрешения о нанесении ударов по которой дальнобойным западным ракетным вооружением Украина так и не получила, а министр обороны США Ллойд Остин даже отмечал, что в этой зоне нет объектов, по которым имеет смысл наносить удары.

"Каждое лживое слово наших партнеров, оправдывающее отсутствие инициативы и решительности с их стороны, обходится украинцам кровью каждый день", — акцентировал обозреватель.

Напомним, россияне, вероятно, готовятся к новому массированному удару. Такое громкое заявление сделали в Центре противодействия дезинформации. А все потому, что враг снова накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации.

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