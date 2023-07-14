Это общая задача, не только Украины: Данилов — о военных конвоях для "зернового коридора"

Вопрос военных конвоев для "зернового коридора" – это общая задача, а не только Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона 14 июля.

"Один из вариантов, который может рассматриваться (военные конвои для "зернового коридора" – ред). Но имеем в виду, что здесь должны быть единомышленники. Это общая задача, это не только задача нашей страны... Есть ситуация, связанная с Босфором. Непростой вопрос", – отметил Данилов.

Напомним, в России опровергли заявление о том, что диктатор Владимир Путин якобы согласился продлить "зерновое соглашение" с участием Украины и Турции.

В июле 2023 года российский режим начал заявлять, что он больше не согласится на продление зерновой инициативы. В Кремле выдвинули свои условия по этому договору с Турцией. Так, первым пунктом очередных требований было подключение к SWIFT "Россельхозбанку". Это связано с тем, что за этим банком стоит сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Вторым требованием стал запуск на мировой рынок российского аммиака.

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