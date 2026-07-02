Это обязательно: украинцам дали важные советы, что делать во время отключений света

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Из-за значительного повышения температуры воздуха в Украине существенно возросла нагрузка на энергосистему. В жаркие дни миллионы граждан одновременно включают кондиционеры, вентиляторы и другие охладительные приборы, поэтому сеть работает на грани.

Энергетики призывают украинцев к экономному потреблению электроэнергии во избежание вынужденных ограничений и аварий. Об этом сообщают в Минэнерго.

Почему летом возникает дефицит мощности

По словам специалистов, уровень потребления электроэнергии колеблется в зависимости от сезона. Если зимой нагрузка растет из-за использования обогревателей во время сильных морозов, то летом главной причиной становятся системы охлаждения.

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Сложнее всего энергосистеме проходить утренние и вечерние пиковые часы — с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00, когда большинство людей одновременно пользуются бытовой техникой.

Одновременно работа тысяч кондиционеров в жаркие дни добавляет к энергосистеме до 2 ГВт дополнительной нагрузки. Дополнительно сеть нагружают работающие на максимальной мощности холодильники, а также насосы для полива на приусадебных участках.

На общую доступную мощность энергосистемы влияет то, что в теплое время года проходят плановые ремонты блоков электростанций. Также электроэнергии сейчас не хватает из-за последствий российских обстрелов.

Влияет и погода — в вечерние часы солнечные и ветровые электростанции прекращают генерировать электроэнергию.

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Как экономно пользоваться электроэнергией

Энергетики призывают придерживаться простых правил, которые помогут экономить электроэнергию и помогать тем, кто восстанавливает систему. Правил всего пять:

Рационально используйте электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы. По возможности готовьте еду заранее. Перенесите использование мощных приборов — стиральных и посудомоечных машин, бойлеров — на дневные часы или на ночь. Устанавливайте кондиционер на умеренную температуру, например 23–24 градуса, а не на минимум, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и одновременно сумму в платежках за электроэнергию. Позаботьтесь о затенении комнат. Завешивайте окна плотными шторами, используйте светоотражательные ролеты или солнцезащитную пленку на стекло. Минимизируйте теплоотводящие приборы: отключайте компьютеры, телевизоры и другую технику, которая работает в режиме ожидания.

Что купить на случай блекаута

На случай длительных отключений света нужно иметь список необходимых вещей:

запас питьевой воды не менее 3-4 суток (3 л на человека в день);

запас воды для гигиенических нужд (12 л на человека в день);

мясные и рыбные консервы;

сублимированные каши, супы и готовые блюда быстрого приготовления;

сухари, хлебцы, печенье, шоколад, энергетические батончики;

сгущенка, орехи и сухофрукты;

теплая одежда;

термобелье;

спальники;

химические грелки;

лекарства, влажные салфетки, сухой шампунь, средства для «сухого душа»;

крепкие пакеты для мусора;

фонарики, батарейки, павербанки, портативные лампы или кемпинговые фонари;

туристическая газовая плитка.

Отключения света в Украине — последние новости:

Напомним, что жаркая летняя погода создает для украинской энергосистемы нагрузку, соизмеримую с зимними пиками. По данным ДТЭК, из-за массового включения кондиционеров и усиленного охлаждения в офисах и ТРЦ потребление электроэнергии может возрасти на 25%.

Это приводит к резкому скачку спроса, который трудно обеспечить, особенно в утренние и вечерние пиковые часы.

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Ситуация усугубляется тем, что энергетики до сих пор восстанавливают оборудование, разрушенное российскими атаками. Для сохранения стабильной работы системы и избежания масштабных аварий «Укрэнерго» вынуждена временно вводить стабилизационные отключения света.

Чтобы помочь энергосистеме, потребителей призывают к экономному использованию электричества. В частности, рекомендуется переносить работу мощных электроприборов на дневное время и существенно ограничивать их использование в вечерний пик.

Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, высокие температуры воздуха создают сразу две проблемы: резкий рост нагрузки из-за желания потребителей использовать больше электричества, а также ухудшение технического состояния самих устройств.

Ситуация усугубляется тем, что почти все оборудование транспортных и распределительных сетей уже было так или иначе повреждено атаками.

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