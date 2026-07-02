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Это обязательно: украинцам дали важные советы, что делать во время отключений света
В Украине из-за жары возросла нагрузка на энергосистему, и энергетики призывают к экономии электроэнергии. Есть простые правила, которые помогут снизить потребление в пиковые часы и уменьшить счета.
Из-за значительного повышения температуры воздуха в Украине существенно возросла нагрузка на энергосистему. В жаркие дни миллионы граждан одновременно включают кондиционеры, вентиляторы и другие охладительные приборы, поэтому сеть работает на грани.
Энергетики призывают украинцев к экономному потреблению электроэнергии во избежание вынужденных ограничений и аварий. Об этом сообщают в Минэнерго.
Почему летом возникает дефицит мощности
По словам специалистов, уровень потребления электроэнергии колеблется в зависимости от сезона. Если зимой нагрузка растет из-за использования обогревателей во время сильных морозов, то летом главной причиной становятся системы охлаждения.
Сложнее всего энергосистеме проходить утренние и вечерние пиковые часы — с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00, когда большинство людей одновременно пользуются бытовой техникой.
Одновременно работа тысяч кондиционеров в жаркие дни добавляет к энергосистеме до 2 ГВт дополнительной нагрузки. Дополнительно сеть нагружают работающие на максимальной мощности холодильники, а также насосы для полива на приусадебных участках.
На общую доступную мощность энергосистемы влияет то, что в теплое время года проходят плановые ремонты блоков электростанций. Также электроэнергии сейчас не хватает из-за последствий российских обстрелов.
Влияет и погода — в вечерние часы солнечные и ветровые электростанции прекращают генерировать электроэнергию.
Как экономно пользоваться электроэнергией
Энергетики призывают придерживаться простых правил, которые помогут экономить электроэнергию и помогать тем, кто восстанавливает систему. Правил всего пять:
Рационально используйте электроэнергию, особенно в вечерние пиковые часы. По возможности готовьте еду заранее.
Перенесите использование мощных приборов — стиральных и посудомоечных машин, бойлеров — на дневные часы или на ночь.
Устанавливайте кондиционер на умеренную температуру, например 23–24 градуса, а не на минимум, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и одновременно сумму в платежках за электроэнергию.
Позаботьтесь о затенении комнат. Завешивайте окна плотными шторами, используйте светоотражательные ролеты или солнцезащитную пленку на стекло.
Минимизируйте теплоотводящие приборы: отключайте компьютеры, телевизоры и другую технику, которая работает в режиме ожидания.
Что купить на случай блекаута
На случай длительных отключений света нужно иметь список необходимых вещей:
запас питьевой воды не менее 3-4 суток (3 л на человека в день);
запас воды для гигиенических нужд (12 л на человека в день);
мясные и рыбные консервы;
сублимированные каши, супы и готовые блюда быстрого приготовления;
сухари, хлебцы, печенье, шоколад, энергетические батончики;
сгущенка, орехи и сухофрукты;
теплая одежда;
термобелье;
спальники;
химические грелки;
лекарства, влажные салфетки, сухой шампунь, средства для «сухого душа»;
крепкие пакеты для мусора;
фонарики, батарейки, павербанки, портативные лампы или кемпинговые фонари;
туристическая газовая плитка.
Отключения света в Украине — последние новости:
Напомним, что жаркая летняя погода создает для украинской энергосистемы нагрузку, соизмеримую с зимними пиками. По данным ДТЭК, из-за массового включения кондиционеров и усиленного охлаждения в офисах и ТРЦ потребление электроэнергии может возрасти на 25%.
Это приводит к резкому скачку спроса, который трудно обеспечить, особенно в утренние и вечерние пиковые часы.
Ситуация усугубляется тем, что энергетики до сих пор восстанавливают оборудование, разрушенное российскими атаками. Для сохранения стабильной работы системы и избежания масштабных аварий «Укрэнерго» вынуждена временно вводить стабилизационные отключения света.
Чтобы помочь энергосистеме, потребителей призывают к экономному использованию электричества. В частности, рекомендуется переносить работу мощных электроприборов на дневное время и существенно ограничивать их использование в вечерний пик.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, высокие температуры воздуха создают сразу две проблемы: резкий рост нагрузки из-за желания потребителей использовать больше электричества, а также ухудшение технического состояния самих устройств.
Ситуация усугубляется тем, что почти все оборудование транспортных и распределительных сетей уже было так или иначе повреждено атаками.