"Это очень наивно": Зеленский об иллюзиях о желании Путина закончить войну

Президент подчеркнул, что Украина не против добиваться окончания войны в формате диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с Лексом Фридманом развеял иллюзии по поводу желания российского президента Владимира Путина завершить войну.

Он подчеркнул, что такие предположения "очень наивны" и не имеют под собой никаких оснований.

"Вы предлагаете разговаривать (с Россией – ред.), но, слушайте, нужно быть в сильной позиции и не разговаривать, а заканчивать войну. Да, можно в формате диалога, кто против? Но надо быть в сильной позиции, чтобы он этого захотел" .А вы думаете, он хочет закончить войну? Это очень наивно, мне жаль", – подчеркнул Зеленский.

Президент также упомянул неудачные попытки достичь мира в 2019 году во время встречи в Нормандском формате вместе с тогдашними лидерами Германии и Франции – Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, а также Владимиром Путиным.

"Мы сделали первый шаг – обменяли людей. Что касается cease-fire? Они начали убивать нас уже через месяц. После этого я звонил ему еще 2-3 раза, он говорил, что разберется, а люди с оккупированных территорий – россияне и сепаратисты – продолжали стрелять и убивать наших людей", – вспомнил Зеленский.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с Лексом Фридманом опроверг обвинения в коррупции и нецелевом использовании международной помощи.