Это очень недальновидно: как эмоциональность заявлений украинских дипломатов по Польше повлияет на сотрудничество безопасности

Логика первого года войны с начала полномасштабного вторжения России в Украину и нашей дипломатии с давлением на партнеров и соседей больше не работает и даже контрпродуктивна. В частности, речь идет об отношениях между Украиной и Польшей.

Об этом в интервью ТСН.ua на фоне темы отношений Украины и Польши сказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина.

Если вместо определенных компромиссов украинская дипломатия идет на откровенную политическую конфронтацию, это контрпродуктивно в работе с партнерами и странами-союзницами.

"К сожалению, в отношениях Украины и Польши мы видим тактику разрушить тот нестабильный, теплый диалог, который выстраивался с 2022 года. Так легко этим пренебречь, превратить межправительственный спор в международный скандал — это очень недальновидно. И, к сожалению, это будет иметь последствия. Не только по вопросу зерна, это будет влиять на сотрудничество безопасности, на то, как себя будет вести Польша в рамках договоров безопасности в будущем. Это повлияет на отношение к сотням тысяч украинцев, которые сейчас оказались в Польше, потому что истерия на политическом уровне автоматически переходит в дискуссии на кухне", — сказала политик.

Между тем в Польше заявление премьера Матеуша Моравецкого о том, что эта страна больше не будет поставлять Украине оружие, вызвала скандал. ТСН.ua собрал данные из польских изданий о реакции в Польше на слова Моравецкого.

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