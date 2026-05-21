- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 1 мин
"Это очень опасно": Буданов заявил о новой провокации РФ в Украине
Российская пропаганда искусственно раздувает локальные проблемы внутри Украины. Кирилл Буданов заявил об опасных манипуляциях врага вокруг темы трудовых мигрантов.
Российская пропаганда сменила тактику и теперь не придумывает фейки с нуля, а искусственно раздувает реальные локальные проблемы внутри Украины. В частности, враг пытается разогнать ксенофобские настроения по отношению к трудовым мигрантам.
Об этом в эксклюзивном комментарии «Апострофу» заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
По словам Буданова, цель таких информационно-психологических операций (ИПСО) — расколоть украинское общество и выставить страну в негативном свете перед международными партнерами.
«Украина всегда была гостеприимной страной. А тут вдруг создается впечатление, будто общество ненавидит иностранцев и весь мир. И это очень опасно», — подчеркнул руководитель ОП.
В последнее время в украинском информпространстве активизировались дискуссии по привлечению трудовых мигрантов из других стран для восстановления и покрытия дефицита кадров, вызванного войной и миграционным кризисом. Эксперты неоднократно предупреждали, что эта тема чрезвычайно чувствительна и враг обязательно попытается использовать ее для разжигания внутренней розни.
Напомним, в Украине дефицит кадров на предприятиях могут восполниться путем привлечения работников из стран Азии и Африки, в том числе из Индии, Бангладеша и Эфиопии.