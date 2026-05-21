"Это очень опасно": Буданов заявил о новой провокации РФ в Украине

Кирилл Буданов

Российская пропаганда сменила тактику и теперь не придумывает фейки с нуля, а искусственно раздувает реальные локальные проблемы внутри Украины. В частности, враг пытается разогнать ксенофобские настроения по отношению к трудовым мигрантам.

Об этом в эксклюзивном комментарии «Апострофу» заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, цель таких информационно-психологических операций (ИПСО) — расколоть украинское общество и выставить страну в негативном свете перед международными партнерами.

«Украина всегда была гостеприимной страной. А тут вдруг создается впечатление, будто общество ненавидит иностранцев и весь мир. И это очень опасно», — подчеркнул руководитель ОП.

В последнее время в украинском информпространстве активизировались дискуссии по привлечению трудовых мигрантов из других стран для восстановления и покрытия дефицита кадров, вызванного войной и миграционным кризисом. Эксперты неоднократно предупреждали, что эта тема чрезвычайно чувствительна и враг обязательно попытается использовать ее для разжигания внутренней розни.

Напомним, в Украине дефицит кадров на предприятиях могут восполниться путем привлечения работников из стран Азии и Африки, в том числе из Индии, Бангладеша и Эфиопии.

