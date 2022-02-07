"Это очень сложный план игры, чтобы устоять": российские офицеры считают, что напасть на Украину будет тяжело

"Это очень сложный план игры, чтобы устоять": российские офицеры считают, что напасть на Украину будет тяжело

Также они жалуются, что их планы выявляют и публично разоблачают западные страны.

Американская разведка указывает на то, что некоторые российские чиновники озабочены тем, что широкомасштабное вторжение в Украину будет дороже и сложнее, чем представляют президент России Владимир Путин и другие лидеры Кремля.

Об этом CNN сообщили четыре человека, знакомые с ведомством разведки США.

Также читайте Самолет Макрона облетел территорию Беларуси по дороге в Москву

Как пишет американское издание, что российские чиновники, среди которых есть разведчики и военные оперативники, также жалуются на то, что их планы выявляют и публично разоблачают западные страны. Как сообщили изданию два источника, нет никаких доказательств того, что эти чиновники выступают против общего плана или будут бунтовать против приказов Путина.

Еще один информатор , знакомый с разведкой США, отметил, что в России есть профессиональные военные, которые, как ожидается, будут эффективно выполнять приказы Путина. Однако российский оборонный персонал считает, что будет тяжело напасть на Украину, такое мнение высказал высокопоставленный европейский чиновник, ссылаясь на не понимание российских военных плана игры. Чиновник добавил, что их оценки свидетельствуют, что они считают, что "это очень сложный план игры, чтобы устоять".

Напомним, 7 февраля сообщали, что военная техника РФ передислоцировалась ближе к украинско-белорусской границе — в 50 км. Это зафиксировали новые спутниковые снимки американской частной компании. Подразделения, в частности, оснащенные ракетными комплексами "Искандер" и штурмовиками Су-25, сконцентрированы в трех точках недалеко от белорусско-украинской границы.

Как считает советник президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может начать полномасштабное вторжение в любой день и в разных формах.

Ранее Джейк Салливан заявил, что новые санкции против России могут затронуть и Китай.

В Минобороны США заявили, под каким предлогом Россия может вторгнуться в Украину

Читайте также: