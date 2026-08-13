"Это очень тяжело": командир "К-2" оценил Драпатого и Сырского и рассказал, с чем не соглашается

Кирилл Верес о смене главкома / © ТСН.ua

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Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем «К-2», полковник ВСУ и Герой Украины Кирилл Верес прокомментировал смену руководства в Вооруженных силах Украины. По его словам, с повышением уровня командования растет и сложность принятия решений.

Об этом Кирилл Верес рассказал Украинской правде.

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Командир «К-2» о Драпатом и Сырском

По словам Кирилла Вереса, перед новым главнокомандующим Михаилом Драпатым предстанут вызовы, с которыми он не сталкивался во время управления Сухопутными войсками.

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Верес заявил, что не имеет претензий к Александру Сырскому, поскольку за время своей работы не получал распоряжений, которые считал бы неприемлемыми. С Сырским Верес имел отлаженный контакт, и мог позвонить при необходимости.

«Я могу комментировать только отношение его к нашему подразделению и ко мне как к командиру подразделения. Когда я был командиром пехотного механизированного батальона, ко мне было нормальное, лояльное отношение, не получал таких приказов, с которыми я сейчас не согласен».

Он добавил, что аналогичная ситуация оставалась после того, как он возглавил бригаду.

В то же время Верес подчеркнул, что имеет большое уважение к Михаилу Драпатому и тоже может позвонить ему в любое время, если это потребуется.

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Военный признался, что в работе могут возникать разногласия, однако ключевой остается дисциплина.

Оценивать разницу между генералами Верес пока не берется.

«Александра Станиславовича я знаю как командующего Сухопутными войсками и как главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Михаил Васильевич был командующим Сухопутными войсками. Я знаю этих людей на разных должностях».

По его мнению, перед новоназначенным главкомом будут стоять другие задачи, ведь «чем выше должность, тем больше проблем и ответственности».

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Командир также обратил внимание на то, как гражданские часто ошибочно оценивают работу высшего военного руководства и не понимают реального груза каждого решения:

«Они никогда не были в этой шкуре. Я когда-то говорил в одном интервью, не в обиду этим двум категориям людей: у нас каждый плиточник — главнокомандующий, а каждый таксист — президент: „Я бы лучше сделал!“. Ты был в этой шкуре, ты знаешь, как лучше? Я когда-то думал, дайте мне бригаду и все. Это очень тяжело, когда у тебя тысяча человек. А когда у тебя сотни тысяч, это еще труднее. Я принимал непопулярные решения, будучи на полосе фронта 11 километров и имея тысячу людей, отправлял отделение в бой».

Верес подытожил, что в масштабах всей страны главнокомандующему приходится отвечать за 1200 километров линии фронта, определяя, кто именно идет в бой, поэтому, по его словам, «все это очень тяжело».

Первые кадровые решения Михаила Драпатого

Напомним, главнокомандующий Михаил Драпатый снял с должности руководителя штаба Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича. Как сообщил источник в Генеральном штабе, решение было принято из-за недовольства его работой и торможением необходимых решений.

Грузевич был выведен в батальон резерва, где находятся военные до получения нового назначения. Об отстранении Грузевича также заявила Марьяна Безуглая.

Она назвала его одним из ближайших генералов Сырского, идеологом «бусификации» и противником введения камер наблюдения в ТЦК и СП, заметив, что ранее его неоднократно «покрывало» руководство.

Бригадный генерал Сергей Собко был назначен заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

Сергей Собко — Герой Украины, звание которому присвоили в 2015 году за мужество в боях на востоке, в частности, возле Савур-Могилы и Дебальцево. Он имеет качественное образование, в частности прошел обучение в США и международных колледжах.

В 2017-2019 годах возглавлял 128-ю горно-штурмовую бригаду, а после начала полномасштабного вторжения занимал должность начальника штаба Сил ТРО ВСУ, где участвовал в организации обороны Киева, после чего оставил ТРО в начале 2024 года.

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