«Это одна из лучших реабилитаций»: тяжелораненая Наталья из Днепропетровщины прошла курс восстановления от Фонда Рината Ахметова

Вражеский «Искандер» попал в их дом на Днепропетровщине. Под завалами Наталью нашел ее муж. Через несколько часов отыскал и дочь. К сожалению, двухлетняя Лиза погибла, а Наталья получила крайне тяжелые ранения. Недавно она прошла курс физической и психологической реабилитации Фонда Рината Ахметова в санатории на Закарпатье.

«Здесь много разных процедур. Мне понравились термальная ванна, минеральный бассейн, соляная комната. Ингаляции тоже нужны, потому что у меня сильно травмированы легкие. Я очень благодарна. Это одна из лучших реабилитаций за прошлый год, в течение которого я лечусь и пытаюсь восстановиться», – говорит Наталья.

Рассказывать о пережитом ему трудно. Она с дочерью всегда ходила к укрытию во время воздушной угрозы. В тот вечер тревогу в городе Подгородное на Днепропетровщине не объявляли. Женщина готовила ужин и даже не услышала свист ракеты.

«У Наталии было много травм. Чтобы спасти ее пришлось ввести в искусственную кому. Сейчас он не может работать по инвалидности и интенсивно лечится. Фонд Рината Ахметова очень сильно помог. Для нас, людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, связанные с войной, такие реабилитации нужны», — говорит Натальи Владислав.

Им обоим очень не хватает Лизы. Дочь часто снится матери... Понимая это, психологи и медицинская команда во время курса реабилитации от Фонда прилагают все усилия, чтобы поддержать и помочь родителям, переживающим страшную утрату.

В рамках программы «Лечение и реабилитация раненых взрослых» Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер http://m.me/AkhmetovFDU Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).