"Это он": как мать заблудившегося в Карпатах 6-летнего мальчика впервые услышала сына после исчезновения (видео)

"Это он": как мать заблудившегося в Карпатах 6-летнего мальчика впервые услышала сына после исчезновения (видео)

Первый разговор родителей с сыном после исчезновения попал на камеру.

В воскресенье, 15 августа, на Говерле разыскали 6-летнего Олексея из Коломыи, который 30 часов сам бродил по Карпатах. Мальчик потерялся посреди маршрута, когда поднимался по склону вместе с родными.

Искали ребенка почти 300 человек, среди которых были спасатели, полиция и волонтеры. О пропавшем в горах мальчике не было ничего известно больше сутки.

Но, к счастью, ребенка удалось разыскать живым. Группа волонтеров нашла мальчика на маршруте в сторону горы Кукул. Момент того, как родители впервые услышали голос сына после его исчезновения, попал на камеры.

"Да, это он! Привет сын! Как ты, солнышко? Как ты?", — спросила заплаканная мать ребенка. На что мальчик ответил, что с ним все хорошо.

"Хорошо, сынок, хорошо! Ну иди к нам", — сказал взволнованный отец.

Напомним, для 6-летнего Алексея Сефанцива из Коломыи это был первый поход в горы. И сразу — на Говерлу. Родители мальчика остались дома.

В горы ребенок пошел с бабушкой, старшим братом и тетей. Они выбрали самый легкий — зеленый маршрут — длиной почти 5 км. Но из-за большого количества людей мальчик внезапно исчез из поля зрения.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как 6-летний мальчик 30 часов сам блуждал в Карпатах, где он спал и что ел.

Новости Украины: как в Карпатах нашли 6-летнего Алешу, где он спал и что ел в горах

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