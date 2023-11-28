"Это откровенная провокация подкупа": Лабазюк прокомментировал обвинение

Нардеп подчеркнул, что во время судебного заседания возникло больше вопросов, чем ответов к детективам НАБУ и прокурору.

Высший антикоррупционный суд отправил нардепа Сергея Лабазюка ("За майбутнє") под стражу с возможностью залога в 40,2 млн. гривен.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Народный депутат Украины Сергей Лабазюк впервые с начала публичного объявления о подозрении прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что во время судебного заседания возникло больше вопросов, чем ответы к детективам НАБУ и прокурору.

"Дело точно не касается вопроса справедливости. Это откровенная провокация подкупа, то есть действия должностного лица по подстрекательству предложения неправомерной выгоды — за которую, согласно ст. 370 УКУ, сам провокатор должен сесть за решетку. Очевидно, что детективы решили сделать хорошую картинку для медиа и вместо этого сложной работы раскрытия системной коррупции – сами спровоцировали подстрекательство к взятке, пользуясь закрытостью тендеров и государственных заказов, которые чиновники-подстрекатели сами создали.

Почему на первой же встрече на которую чиновники пригласили меня по собственной инициативе, они уже были с микрофонами и сами намекали на какие-то цифры? — вопрос интересный. Время покажет", — говорится в сообщении на странице в Фейсбуке нардепа Лабазюка.

Он также ссылается на материалы дела, зафиксированные во время прямой трансляции судебного заседания. По словам Лабазюка, из объявленных материалов самим прокурором, им ни разу не были предложены Кубракову или Найему какие-либо суммы, взятки или нарушения законодательства.

"Множество раз подтверждено, что я не просил за себя, я спрашивал, почему качественную компанию по строительству, перед которой имеются задолженности бюджета еще с 2021 года за уже выполненные работы — доводят до закрытия, а людей выгоняют на улицу. Пока кто-то создает хайп — тысячи работников компании, которые качественно и быстро выполняли свою работу и спасали нашу критическую инфраструктуру безвозмездно (подчеркиваю, говорили "надо" — работы делали без средств, потому что война) — будут без зарплат и вместе с семьями будут чувствовать большое давление, пока это производство не завершится", — написал Лабазюк.

Нардеп также призвал общество не делать поспешных выводов и не вешать клише "борец с коррупцией" или "коррупционер".

"Мы прекрасно помним бывшего главу ФГИУ, который громко заявил о разоблачении дачи ему взяток, а на самом деле отмыл более 10 млрд государственных средств", – резюмировал Сергей Лабазюк.

Напомним, Высший антикоррупционный суд ( ВАКС ) 28 ноября избрал меру пресечения для народного депутата группы "За будущее" Сергея Лабазюка из Хмельнитчины — два месяца содержания под стражей с правом внесения залога в размере 40 миллионов гривен.

НАБУ и САП 21 ноября сообщили о подозрении народному депутату. По данным следствия, народный депутат и его сообщники пытались подкупить вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, а также главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.