"Это пока самая большая проблема": президент "Киевстара" рассказал о бронировании сотрудников

Есть трудности с наймом новых сотрудников во время мобилизации в Украине. И это пока самая большая проблема. Даже при наличии всех документов сегодня не все мужчины, пригодные для службы в армии, готовы идти на работу в компанию, где ведется прозрачный военный учет. Следовательно, должен быть разработан обновленный порядок бронирования в Украине.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал президент украинского оператора связи "Киевстар" Александр Комаров.

"Закон о мобилизации, конечно, очень тяжело воспринимается обществом. Во исполнение его должен быть разработан обновленный порядок бронирования, и, к сожалению, никто пока не знает, как он будет выглядеть. Обсуждаются разные варианты, как, например, возможность бронирования исключительно по перечню должностей и профессий, определенных Минобороны, что вызывает много вопросов, поскольку при всем уважении именно руководитель предприятия должен определять, кто ему нужен, чтобы работал бизнес", — сказал Комаров.

Он также выразил надежду, что для рынка труда новое регулирование придаст больше прозрачности и упростит работодателям и компаниям процесс найма работников, а не наоборот.

"Откровенно говоря, сейчас с этим беда. К тому же, у подрядчиков, у которых нет даже тех возможностей, которые имеем мы, ситуация еще хуже. Ведь люди учитывают, что они должны быть мобильными как минимум в пределах области", — отметил он.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров высказался по поводу бронирования. По его словам, IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации – они должны продолжать наполнять бюджет Украины.

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