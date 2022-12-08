Это – политическое преследование: экс-глава НБУ Шевченко отреагировал на решение ВАКС по поводу своего ареста

В четверг, 8 декабря, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего руководителя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко. Экс-глава НБУ заявил о "политическом преследовании".

Об этом он написал у себя на странице в фейсбуке.

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"Это политически мотивированное дело, искусственно созданное на скорую руку, не содержит никаких доказательств и развалится в любом беспристрастном суде", — написал он.

Он заявил, что его бессрочное содержание под стражей без права внесения залога — "исключительной и строжайшей степени из всех возможны". Шевченко обвинил суд в том, что ему было отказано принять участие в заседании по видеосвязи.

"До последней минуты надеялся, что суд предоставит мне возможность принять участие в заседании в формате видеосвязи. Однако мое ходатайство, несмотря на имеющуюся техническую возможность и очевидную целесообразность, в очередной раз было отклонено. Никто не стал, и явно с самого начала не собирался, слушать другую сторону", — говорится в его сообщении.

Он заявил, что собирается подать апелляцию на определение ВАКС.

"Без права принять мне участие в заседании, без возможности ознакомиться с материалами дела и с предвзятым отношением к стороне защиты — вот, как выглядит правосудие в исполнении НАБУ&Co. Ведь это дело достаточно показательный тест как для меня, так и для всех украинцев и западного". мира на предмет реформированности украинской судебной системы", — подытожил Шевченко.

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В чем подозревают Шевченко

Бывшего главу Нацбанка Шевченко и еще четырех чиновников "Укргазбанка" подозревают в организации схемы вывода 206 млн грн из госбанка. Схема действовала почти пять лет, хотя структуры банка сообщали, что экономической целесообразности от привлечения агентов нет. Объем выплат "агентам" был больше, чем прибыль, которую банку приносили привлеченные клиенты.

Центр противодействия коррупции отмечает, что на заседании Шевченко просил допустить его к участию через видеосвязь, поскольку он якобы находится на лечении в Вене. Однако документы, которые предоставил Шевченко, свидетельствуют о том, что он мог бы приехать в Украину и лечиться в Киеве. Поэтому суд отказал ему.

Сам Шевченко заявил, что он не скрывается от следствия и вроде бы даже готов сотрудничать. Также он отверг обвинения антикоррупционных органов правосудия.

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