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"Это политическое решение": Кравченко подал заявление об отставке с должности генпрокурора
Руслан Кравченко подал заявление об отставке от должности генпрокурора.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.
Об этом Руслан Кравченко сообщил в своем заявлении.
Отставка генпрокурора — что заявил Руслан Кравченко
«Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной», — отметил он.
Кравченко также поблагодарил работников органов прокуратуры, которые честно выполняют свои обязанности, представляют обвинения в судах, работают с потерпевшими, документируют российские преступления и отстаивают интересы государства.
Генеральный прокурор подчеркнул, что их работа ни в коем случае не должна обесцениваться. Отдельно он выразил благодарность президенту Украины и Верховной Раде за доверие.
«Благодарю Президента Украины и Верховную Раду за доверие, и прошу принять мое увольнение», — говорится в заявлении Кравченко.
Дело «Карфаген» — последние новости
Напомним, уже несколько дней в Украине не утихает громкий скандал вокруг спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) под кодовым названием «Карфаген». Детективы разоблачили масштабную схему, действовавшую «под крышей» Офиса генерального прокурора (ОГП).
Ранее мы писали, что 4 сентября стало известно о следственных действиях НАБУ и САП в отношении представителей Офиса генерального прокурора. В частности, сообщалось об обысках у Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
В свою очередь Руслан Кравченко категорически отрицал свою причастность к противоправной деятельности и анонсировал жесткие кадровые и проверочные мероприятия в Офисе Генерального прокурора.
Также мы писали, что после скандала по делу Карфаген Зеленский может принять решение об отставке генерального прокурора.