"Это политическое решение": Кравченко подал заявление об отставке с должности генпрокурора

Руслан Кравченко

Реклама

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.

Об этом Руслан Кравченко сообщил в своем заявлении.

Реклама

Отставка генпрокурора — что заявил Руслан Кравченко

«Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной», — отметил он.

Реклама

Кравченко также поблагодарил работников органов прокуратуры, которые честно выполняют свои обязанности, представляют обвинения в судах, работают с потерпевшими, документируют российские преступления и отстаивают интересы государства.

Генеральный прокурор подчеркнул, что их работа ни в коем случае не должна обесцениваться. Отдельно он выразил благодарность президенту Украины и Верховной Раде за доверие.

«Благодарю Президента Украины и Верховную Раду за доверие, и прошу принять мое увольнение», — говорится в заявлении Кравченко.

Дело «Карфаген» — последние новости

Напомним, уже несколько дней в Украине не утихает громкий скандал вокруг спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) под кодовым названием «Карфаген». Детективы разоблачили масштабную схему, действовавшую «под крышей» Офиса генерального прокурора (ОГП).

Реклама

Ранее мы писали, что 4 сентября стало известно о следственных действиях НАБУ и САП в отношении представителей Офиса генерального прокурора. В частности, сообщалось об обысках у Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

В свою очередь Руслан Кравченко категорически отрицал свою причастность к противоправной деятельности и анонсировал жесткие кадровые и проверочные мероприятия в Офисе Генерального прокурора.

Также мы писали, что после скандала по делу Карфаген Зеленский может принять решение об отставке генерального прокурора.

Новости партнеров

Новости партнеров