"Это полная х***я": как Смелянский отреагировал на заявление НБУ о своей профнепригодности

Игорь Смелянский / © УНИАН

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НБУ признал генерального директора АО «Укрполта» Игоря Смилянского не отвечающим профессиональным требованиям к руководителю финансового учреждения. Регулятор потребовал акционера компании — Министерства развития общин и территорий Украины — в течение пяти дней отстранить Смелянского от должности и назначить нового руководителя.

Глава «Укрпошты» отреагировал и обвинил руководство Нацбанка в предвзятости и попытке сорвать запуск почтового банка, к созданию которого компания подошла вплотную.

«Теперь, когда до вступления закона в силу остается несколько дней, а Укрпочта имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти более радикальным путем — уволить Смелянского. Я так понимаю, в надежде, что пока будет продолжаться смена руководства, банк будет поставлен на паузу», — заявил Смилянский.

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По словам СЭО компании, претензии регулятора касаются исключительно сферы финансовых услуг, а не качества логистики или доставки посылок. Он добавил, что нарушил «главное неписаное правило» современного банковского сектора.

«Ты должен любить и подносить к небесам главу НБУ А.Г. Пышного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе», — отметил руководитель «Укрпошты».

Обосновывая свою позицию, Смелянский назвал принятое решение не взвешенным государственным шагом, а банальным использованием служебного положения для урегулирования личных оскорблений.

«Считаю ли я это решение взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моем языке — это полная хе**я и, что важно, использование должности для сведения личных счетов», — подчеркнул Смелянский.

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Он привел примеры других крупных финансовых учреждений Украины, где при наличии значительных нарушений и уголовных дел топ-менеджмент оставался неприкосновенным для регулятора.

«Укргазбанк, 2023 год. Мискодинг на 5–7 миллиардов гривен в месяц, куча уголовных дел и Правление Укргазбанка спокойно работает дальше. Смысл Банк, 2026 год — та же история. Но и здесь проблем НБУ не видит. EasyPay и City24 получают штраф за нарушение финмониторинга на 135 миллионов гривен, где речь идет о миллиардах оборотов. Но санкций к руководителям нет. То есть подписание письма по поручению Наблюдательного совета — это страшное преступление, за которое нужно увольнять. А вот мискодинг или обнал — ну немного взбесились», — подчеркнул Смелянский.

Глава Укрпочшы сказал, что глава НБУ Андрей Пышный проявляет странную избирательность в кадровых решениях, когда речь идет о так называемой устойчивости банковской системы или системы неформального банкинга.

Смелянский отметил, что «Укрпошта» продолжает функционировать без операционных изменений. Юридический департамент госпредприятия уже приступил к анализу документов Нацбанка для формирования стратегии защиты.

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«Я для себя принял решение „догонять“ и исполнителей этого решения, и его заказчиков — как в украинских, так и, учитывая мою международную карьеру, в международных судах за умышленное нанесение вреда репутации. Андрей Григорьевич, Вы же знаете, какие возможности имеет адвокат с опытом работы в США? Так что со своими активами будьте осторожны, пока прошу никуда их не перемещать», — предупредил Смелянский главу НБУ.

Также руководство Укрпошты готовит срочную коммуникацию с международными финансовыми институтами. Поскольку внезапное принудительное изменение лидера компании и подобное давление оказывают непосредственное влияние на действующие международные соглашения, государственный оператор проинформирует о ситуации представителей Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), с которыми подписаны кредитные договоры на десятки миллионов евро.

Скандалы с Игорем Смелянским — последние новости

Напомним, генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смилянский, в мае, назвал людей, работающих за минимальную зарплату, «болевыми головой». В сообщении в Threads он заявил, что если здоровый человек работает на минималку, когда в Украине миллионы вакансий, то он «болен головой». Заявление вызвало возмущение в сети.

До этого «Укрпочшта» оказалась в скандале из-за поведения гендиректора Игоря Смилянского и противоречивой рекламы. Сначала волну возмущения вызвала его перепалка в соцсетях, где он набросился на пользовательницу, критиковавшую ребрендинг компании за 600 000 гривен. Смелянский назвал ее «шлюхой».

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